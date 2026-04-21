Madrid, si parte! Il Masters 1000 è LIVE su Sky

Su Sky Sport Plus ed Extra Match tutti gli incontri

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, attivo anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.