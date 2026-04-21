Wta Madrid, Tyra Grant supera le quali e accede in tabellonewta madrid
La 18enne azzurra batte in rimonta l'ungherese Udvardy e per la prima volta in carriera supera le qualificazioni di un torneo del circuito maggiore. Per Grant sarà il terzo main draw Wta dopo Miami e Roma 2025 (in quei casi grazie a una wild card)
C’è anche Tyra Grant nel main draw del Madrid Open. La 18enne azzurra ha superato per la prima volta le qualificazioni di un torneo Wta, battendo in rimonta la numero 78 del mondo, Panna Udvardy, con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-2 in due ore di gioco. Un risultato di grande valore per Grant, che sulla terra rossa della Caja Magica ha sfruttato al meglio la wild card concessa dagli organizzatori, riuscendo a battere due top 100 nell’arco di 24 ore. Prima il successo contro la slovena Veronika Erjavec (n. 96 WTA), poi la vittoria su Udvardy, che le è valsa l’accesso al tabellone principale. Una prova di carattere e personalità per l’italo-americana, capace di reagire prontamente dopo un primo set perso 6-0, alzando il livello nel secondo e imponendosi con autorità nel terzo parziale.
Il terzo main draw in carriera
Per Grant sarà il terzo main draw Wta in carriera, dopo le wild card ottenute lo scorso anno a Miami e Roma. Un'ulteriore conferma del buon momento attraversato dall’azzurra, che a inizio mese ha conquistato il torneo ITF da 25.000 dollari di Santa Margherita di Pula, centrando così il suo terzo titolo nel circuito minore. Ora il main draw di Madrid, poi di nuovo gli Internazionali d’Italia: tappe importanti per proseguire nel percorso di crescita e continuare la scalata nel ranking WTA, con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più alla top 200.