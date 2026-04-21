La 18enne azzurra batte in rimonta l'ungherese Udvardy e per la prima volta in carriera supera le qualificazioni di un torneo del circuito maggiore. Per Grant sarà il terzo main draw Wta dopo Miami e Roma 2025 (in quei casi grazie a una wild card)

C’è anche Tyra Grant nel main draw del Madrid Open. La 18enne azzurra ha superato per la prima volta le qualificazioni di un torneo Wta, battendo in rimonta la numero 78 del mondo, Panna Udvardy, con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-2 in due ore di gioco. Un risultato di grande valore per Grant, che sulla terra rossa della Caja Magica ha sfruttato al meglio la wild card concessa dagli organizzatori, riuscendo a battere due top 100 nell’arco di 24 ore. Prima il successo contro la slovena Veronika Erjavec (n. 96 WTA), poi la vittoria su Udvardy, che le è valsa l’accesso al tabellone principale. Una prova di carattere e personalità per l’italo-americana, capace di reagire prontamente dopo un primo set perso 6-0, alzando il livello nel secondo e imponendosi con autorità nel terzo parziale.