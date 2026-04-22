Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Camila Giorgi annuncia il ritorno nel circuito Wta nel 2027

l'annuncio

Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito Wta dal 2027. Lo ha annunciato la tennista azzurra in una storia su Instagram. L'ex numero 26 al mondo, che aspetta un figlio, aveva disputato l'ultima partita nel maggio del 2024

LIVE: BERRETTINI-PRIZMIC - SONEGO-LAJOVIC

Camila Giorgi tornerà nel circuito Wta a partire dal prossimo anno. Ad annunciarlo è stata la stessa tennista marchigiana, rispondendo a una domanda di un tifoso attraverso una stories su Instagram. L'ex numero 26 del mondo aveva annunciato poche settimane fa di aspettare il suo primogenito dall'ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti. 34 anni, Camila non gioca una partita ufficiale dal maggio del 2024. Giorgi ha vinto quattro titoli in carriera, tra cui il Wta 1000 di Montreal nel 2021, trionfando anche a 's-Hertogenbosch 2015, Linz 2018 e Merida 2023. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cocciaretto eliminata al 1° turno. Più tardi Grant

wta madrid

Sconfitta all'esordio per Elisabetta Cocciaretto, battuta con un netto 6-3, 6-2 dalla...

Sonego-Lajovic LIVE su Sky. Bellucci eliminato

ATP MADRID

Lorenzo Sonego affronta Dusan Lajovic nel 1° turno del Madrid Open sul Campo 6 della Caja Magica....

Berrettini subito fuori: vince Prizmic in due set

atp madrid

Matteo Berrettini saluta subito Madrid: sul Manolo Santana della Caja Magica, il romano ha ceduto...

Giorgi: "Nel '27 torno a giocare nel circuito Wta"

l'annuncio

Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito Wta dal 2027. Lo ha annunciato la tennista azzurra...

Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

madrid open

Sarà un mercoledì azzurro alla Caja Magica. Inizia il tabellone maschile con quattro italiani:...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS