Camila Giorgi annuncia il ritorno nel circuito Wta nel 2027

Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito Wta dal 2027. Lo ha annunciato la tennista azzurra in una storia su Instagram. L'ex numero 26 al mondo, che aspetta un figlio, aveva disputato l'ultima partita nel maggio del 2024

Camila Giorgi tornerà nel circuito Wta a partire dal prossimo anno. Ad annunciarlo è stata la stessa tennista marchigiana, rispondendo a una domanda di un tifoso attraverso una stories su Instagram. L'ex numero 26 del mondo aveva annunciato poche settimane fa di aspettare il suo primogenito dall'ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti. 34 anni, Camila non gioca una partita ufficiale dal maggio del 2024. Giorgi ha vinto quattro titoli in carriera, tra cui il Wta 1000 di Montreal nel 2021, trionfando anche a 's-Hertogenbosch 2015, Linz 2018 e Merida 2023.