Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orari

madrid open

Terza giornata al Madrid Open con l'esordio di Jasmine Paolini, impegnata contro la tedesca Laura Siegemund. Debutto anche per Sabalenka e Swiatek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Prosegue il Masters 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa il 1° turno del tabellone maschile, dove non sono impegnati giocatori italiani, in attesa del debutto delle teste di serie Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi. Tra le donne, invece, si gioca già il 2° turno con Jasmine Paolini (testa di serie n. 9) che cerca vittorie e fiducia affrontando al debutto la tedesca Laura Siegemund, n. 47 al mondo. In campo anche altre big come la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka (campionessa in carica del torneo) e la n.4 Iga Swiatek

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11 - Carreno Busta (Esp) vs Fucsovics (Hun)
  • non prima delle 13 - Swiatek (Pol) vs Snigur (Ukr)
  • a seguire - Siegemund (Ger) vs PAOLINI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11 - Atmane (Fra) vs Kecmanovic (Srb)
  • a seguire - Marozsan (Hun) vs Quinn (Usa)
  • a seguire - Kypson (Usa) vs Tsitsipas (Gre)
  • a seguire - Trungelliti (Arg) vs Merida (Esp)
  • a seguire - Budkov Kjaer (Nor) vs Opelka (Usa)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - Sabalenka vs Stearns (Usa)
  • a seguire - Ugo Carabelli (Arg) vs Monfil (Fra)
  • non prima delle 19 - Andreeva vs Udvardy (Hun)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta

wta madrid

Arriva la prima vittoria in carriera nel circuito Wta per Tyra Grant che ha battuto in due set...

Cinà ko con Moller, fuori anche Bellucci e Sonego

ATP MADRID

Madrid amara per l’Italia: quattro azzurri su quattro vengono eliminati nella prima giornata alla...

Berrettini subito fuori: vince Prizmic in due set

atp madrid

Matteo Berrettini saluta subito Madrid: sul Manolo Santana della Caja Magica, il romano ha ceduto...

Giorgi: "Nel '27 torno a giocare nel circuito Wta"

l'annuncio

Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito Wta dal 2027. Lo ha annunciato la tennista azzurra...

Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

madrid open

Sarà un mercoledì azzurro alla Caja Magica. Inizia il tabellone maschile con quattro italiani:...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS