Madrid Open, il programma di oggi: partite e orarimadrid open
Terza giornata al Madrid Open con l'esordio di Jasmine Paolini, impegnata contro la tedesca Laura Siegemund. Debutto anche per Sabalenka e Swiatek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue il Masters 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa il 1° turno del tabellone maschile, dove non sono impegnati giocatori italiani, in attesa del debutto delle teste di serie Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi. Tra le donne, invece, si gioca già il 2° turno con Jasmine Paolini (testa di serie n. 9) che cerca vittorie e fiducia affrontando al debutto la tedesca Laura Siegemund, n. 47 al mondo. In campo anche altre big come la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka (campionessa in carica del torneo) e la n.4 Iga Swiatek.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Carreno Busta (Esp) vs Fucsovics (Hun)
- non prima delle 13 - Swiatek (Pol) vs Snigur (Ukr)
- a seguire - Siegemund (Ger) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Atmane (Fra) vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire - Marozsan (Hun) vs Quinn (Usa)
- a seguire - Kypson (Usa) vs Tsitsipas (Gre)
- a seguire - Trungelliti (Arg) vs Merida (Esp)
- a seguire - Budkov Kjaer (Nor) vs Opelka (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Sabalenka vs Stearns (Usa)
- a seguire - Ugo Carabelli (Arg) vs Monfil (Fra)
- non prima delle 19 - Andreeva vs Udvardy (Hun)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.