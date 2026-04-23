Prosegue il Masters 1000 di Madrid , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si completa il 1° turno del tabellone maschile , dove non sono impegnati giocatori italiani, in attesa del debutto delle teste di serie Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi. Tra le donne, invece, si gioca già il 2° turno con Jasmine Paolini (testa di serie n. 9) che cerca vittorie e fiducia affrontando al debutto la tedesca Laura Siegemund, n. 47 al mondo. In campo anche altre big come la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka (campionessa in carica del torneo) e la n.4 Iga Swiatek .

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