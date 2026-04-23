Paolini soffre, ma vince: Siegemund ko in 3 set

Dalle lacrime di Stoccarda al sorriso di Madrid. Jasmine Paolini riparte dalla Caja Mágica con una vittoria in rimonta, superando il complicato esordio contro la tedesca Laura Siegemund, numero 47 del mondo, battuta 3-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 23 minuti. Dopo un primo set da dimenticare, condizionato da numerosi errori e da grandi difficoltà al servizio (con quattro break subiti su cinque turni di battuta) l’azzurra ha saputo reagire con carattere. Dal secondo set si è vista una Paolini diversa, più solida e fiduciosa, capace di ritrovare progressivamente il suo tennis propositivo. Il parziale è stato dominato grazie a un doppio break iniziale che ha messo in difficoltà una Siegemund in calo, mentre nel terzo set, più equilibrato e combattuto, Paolini è riuscita a fare la differenza con lucidità e qualità, chiudendo con merito la sfida.

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