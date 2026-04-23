Paolini soffre, ma vince: Siegemund ko in 3 set

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Paolini al 3° turno del Wta Madrid: Siegemund battuta in tre set

wta madrid

Jasmine Paolini ritrova il sorriso alla Caja Magica: l'azzurra vince al debutto contro la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 23 minuti. Un match in crescendo per Paolini che centra la decima vittoria stagionale e attende al terzo turno la vincente tra Baptiste e Quevedo

PAOLINI: "SONO RIUSCITA A SUPERARE LE DIFFICOLTA"

Dalle lacrime di Stoccarda al sorriso di Madrid. Jasmine Paolini riparte dalla Caja Mágica con una vittoria in rimonta, superando il complicato esordio contro la tedesca Laura Siegemund, numero 47 del mondo, battuta 3-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 23 minuti. Dopo un primo set da dimenticare, condizionato da numerosi errori e da grandi difficoltà al servizio (con quattro break subiti su cinque turni di battuta) l’azzurra ha saputo reagire con carattere. Dal secondo set si è vista una Paolini diversa, più solida e fiduciosa, capace di ritrovare progressivamente il suo tennis propositivo. Il parziale è stato dominato grazie a un doppio break iniziale che ha messo in difficoltà una Siegemund in calo, mentre nel terzo set, più equilibrato e combattuto, Paolini è riuscita a fare la differenza con lucidità e qualità, chiudendo con merito la sfida.

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Paolini: "Sono riuscita a superare le difficoltà"

La decima vittoria stagionale

Questa vittoria (la decima in stagione e la prima nel 2026 sulla terra rossa) può essere un punto di ripartenza per Paolini, a caccia di fiducia e continuità. Per la terza volta in carriera al terzo turno del Madrid Open, l'azzurra attende adesso la vincente del match tra Baptiste e Quevedo.

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