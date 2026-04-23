Sinner-Bonzi LIVE venerdì alle 16 su Sky Sport

Sinner-Bonzi all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streamingmadrid open
Jannik Sinner debutta al Masters di Madrid affrontando al 2° turno il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Il match, in programma venerdì 24 aprile non prima delle ore 16 sul Manolo Santana è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
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La corsa di Jannik Sinner a Madrid comincia al 2° turno con il match che lo vedrà opposto venerdì 24 aprile a Benjamin Bonzi, francese numero 104 del mondo. L'azzurro è a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, il quarto (su quattro) in questo 2026 e il primo nella capitale spagnola. Il match sul Manolo Santana non prima delle 16 sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
Approfondimento
Sinner-Bonzi venerdì alle ore 16: il tabellone
Sinner-Bonzi, i precedenti
Tra Sinner e Bonzi ci sono tre precedenti, tutti vinti dal tennista azzurro. L'unico confronto sulla terra rossa risale al Roland Garros 2020: allora Jannik vinse in tre set.
- 2023 - Rotterdam (R32): Sinner b. Bonzi 6-2, 3-6, 6-1
- 2022 - Indian Wells (R32): Sinner b. Bonzi 7-6, 3-6, 6-4
- 2020 - Roland Garros (R64): Sinner b. Bonzi 6-2, 6-4, 6-4