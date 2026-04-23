Sinner-Bonzi LIVE venerdì alle 16 su Sky Sport

Jannik Sinner debutta al Masters di Madrid affrontando al 2° turno il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Il match, in programma venerdì 24 aprile non prima delle ore 16 sul Manolo Santana è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La corsa di Jannik Sinner a Madrid comincia al 2° turno con il match che lo vedrà opposto venerdì 24 aprile a Benjamin Bonzi, francese numero 104 del mondo. L'azzurro è a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, il quarto (su quattro) in questo 2026 e il primo nella capitale spagnola. Il match sul Manolo Santana non prima delle 16 sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.