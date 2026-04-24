Con un post sui social, il tennis spagnolo ha annunciato che non prenderà parte né agli Internazionali di Roma né al Roland Garros per il problema al polso: "Abbiamo deciso di essere prudenti dopo i test effettuati, sono sicuro di uscirne più forte di prima"

Il problema al polso impone un altro forfait a Carlos Alcaraz. Già assente dal torneo in corso a Madrid, il tennista spagnolo numero 2 al mondo ha annunciato, attraverso un post sui social, che non prenderà parte né agli Internazionali di Roma né al Roland Garros. "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione della situazione per decidere quando tornare in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti", il messaggio postato sugli account ufficiali di Alcaraz.



