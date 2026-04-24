Grant fuori al 2° turno: Cirstea vince in due set

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Grant fuori al 2° turno al Wta Madrid: Cirstea vince in due set

madrid open

Tyra Grant esce di scena al secondo turno del Madrid Open: a vincere è la romena e testa di serie numero 25 Cirstea per 6-2, 7-5. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-BONZI: HIGHLIGHTS

Si è chiuso al secondo turno il percorso al Wta 1000 di Madrid di Tyra Grant. L'azzurra ha perso contro la romena Sorana Cirstea, testa di serie numero 25, con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e 26 minuti di gioco. Nel primo set c'è stato il controllo da parte di Cirstea, che ha strappato la battuta a Grant nel sesto e nell'ottavo game. Nel secondo parziale, invece, l'azzurra ha giocato alla pari, strappando il break in apertura ma ha poi subito la rimonta quando è andata a servire sul 6-5 per portare il match al terzo set. Al terzo turno, Cirstea affronterà Gauff.

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