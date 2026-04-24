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Musetti batte Hurkacz in due set all'Atp Madrid: è al terzo turno

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Inizia bene l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro batte in due set Robert Hurkacz (6-4, 7-6) e ottiene il pass per il terzo turno, dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor. Musetti parte con un doppio break (4-1) e contiene il ritorno del rivale nel primo parziale, nel secondo invece soffre il servizio del polacco, annulla due set-point e si impone giocando un gran tie-break

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Musetti supera il banco di prova Hurkacz e inizia nel verso giusto il torneo di Madrid. Non era un esordio semplice per l'azzurro, messo di fronte al polacco ex numero 6 al mondo e vincitore di due Masters 1000 in carriera, seppur sul cemento di Miami e Shanghai. La partita è stata complicata, ma Musetti l'ha interpretata bene e ha vinto in due set (6-4, 7-6). Ora per lui ci sarà l'olandese Griekspoor, testa di serie numero 29 e vincitore sul bosniaco Dzumhur.

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La cronaca del match

Inizio positivo per il toscano, che vola avanti 4-1 ottenendo due break e difendendosi in un duro secondo game lungo quasi 20 punti, 7 parità e 4 palle break annullate. Hurkacz piazza il break nel sesto gioco, ma deve comunque arrendersi 6-4. Il livello di gioco del polacco sale in maniera esponenziale nel secondo set: sui suoi turni di battuta si gioca pochissimo, mentre Musetti risale da 0-30 nel quarto game, neutralizza due palle break nel sesto, nell'ottavo se la cava da una situazione di parità e nel dodicesimo annulla due set-point per poi chiudere i conti al terzo vantaggio con un lob stupendo. Nel tie-break Hurkacz commette il primo doppio fallo del suo match e Musetti ne approfitta per prendere il largo e chiudere i conti 7-4. 

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