Inizia bene l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro batte in due set Robert Hurkacz (6-4, 7-6) e ottiene il pass per il terzo turno, dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor. Musetti parte con un doppio break (4-1) e contiene il ritorno del rivale nel primo parziale, nel secondo invece soffre il servizio del polacco, annulla due set-point e si impone giocando un gran tie-break

Musetti supera il banco di prova Hurkacz e inizia nel verso giusto il torneo di Madrid. Non era un esordio semplice per l'azzurro, messo di fronte al polacco ex numero 6 al mondo e vincitore di due Masters 1000 in carriera, seppur sul cemento di Miami e Shanghai. La partita è stata complicata, ma Musetti l'ha interpretata bene e ha vinto in due set (6-4, 7-6). Ora per lui ci sarà l'olandese Griekspoor, testa di serie numero 29 e vincitore sul bosniaco Dzumhur.