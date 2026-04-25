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Darderi al 3° turno all'Atp Madrid. Più tardi Cobolli-Carabelli

madrid open

Al Masters 1000 di Madrid Darderi conquista il terzo turno: battuto Juan Manuel Cerundolo (n. 67 al mondo) per 6-1, 6-3. Più tardi (non prima delle 15.30) debutta anche Cobolli contro Carabelli

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Buona la prima per Luciano Darderi. L'italoargentino, testa di serie numero 18, ha battuto all'esordio al Madrid Open l'argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 67 al mondo) con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e 18 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte di 'Luli', in controllo praticamente dall'inizio alla fine. Nel primo set, dopo aver salvato una palla break in apertura, Darderi ha strappato il servizio a Cerundolo nel secondo gioco, gestendo fino al netto 6-1 in 30 minuti. Nel secondo set, Darderi ha subito il break nel primo game, conquistando l'immediato controbreak. Da quel momento, l'italoargentino è tornato in controllo del parziale, chiuso sul 6-3. Al terzo turno, Darderi se la vedrà contro un altro Cerundolo (Francisco, fratello di Juan Manuel).

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