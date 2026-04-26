Musetti avanza agli ottavi: Griekspoor ko in 2 set

Lorenzo Musetti accede agli ottavi del Madrid Open, battendo Tallon Griekspoor in due set sul Manolo Santana. L'azzurro vince il primo parziale col punteggio di 6-4 e poi la chiude sul 7-5. Nel prossimo turno affronterà il ceco Lehecka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti ottiene la prima vittoria in carriera contro Griekspoor e si qualifica per gli ottavi di finale a Madrid, dove affronterà il ceco Lehecka . Il toscano batte l’olandese 6-4, 7-5 dopo un’ora e 40 minuti, riuscendo a sfruttare alcuni errori dell’avversario e andando sotto solo una volta nel punteggio, recuperando subito all’unica vera sbavatura del match in chiusura di primo set.

La cronaca del match

L’inizio di partita è disastroso per Griekspoor, con un doppio fallo a stappare l’incontro. Poi, dopo le risposte al centimetro col dritto di Lorenzo, l’olandese ne commette un altro di doppio fallo e concede subito il break. La profondità dell’azzurro si rivela vincente anche sul servizio e concretizza così l’immediato vantaggio. Il suo avversario prova a sciogliersi e inizia a trovare buone traiettorie, crescendo anche nello scambio con Musetti che, a sua volta, accusa un piccolo passaggio a vuoto dove perde le misure e finisce per incassare il controbreak. Ci mette pochissimo, però, a rialzarsi. Nel game successivo difende alto e con coraggio, riuscendosi a guadagnare quattro palle break: l’ultima, con la rete trovata da Griekspoor sulla palla corta, è quella utile per riprendersi il vantaggio. Lorenzo può servire per il primo set e lo chiude sul 6-4 in 42 minuti, centrando anche il primo ace di giornata.



Nel secondo parziale, invece, per la sterzata all’incontro bisogna attendere il terzo gioco: l’olandese si incarta ancora sul doppio fallo, le risposte lungolinea di Musetti lo mettono in difficoltà e poi paga un’eccessiva irruenza. L’azzurro si prende il break e lo consolida nel game successivo per il momentaneo 3-1. Lo stesso diritto lungolinea lo tradisce nel turno di battuta dopo, dove finisce per concedere due palle break: li annulla con uno smash destabilizzante e un altro ace. Ne arriva una terza e questa volta è lui a pagare caro il doppio fallo che riequilibra il set sul 3-3. Quando il tie-break sembra ormai alle porte, il toscano realizza dei colpi strepitosi - sia sul dritto che sul rovescio – con cui conquista un altro break decisivo. Musetti si ritrova il passaggio del turno nelle proprie mani e non sbaglia, chiudendo col 7-5.