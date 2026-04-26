Axion Open, Pigato sconfitta da Timofeeva

Lisa Pigato ha perso contro Timofeeva in finale a Chiasso per 6-2, 6-3. Per l'azzurra i prossimi impegni saranno il Wta 125 di Saint-Malo, prima degli Internazionali d'Italia e le qualificazioni del Roland Garros
Si è chiuso in finale il percoro di Lisa Pigato all'Axion Open. L'azzurra, dopo nove vittorie consecutive tra il Wta 125 di Madrid e Chiasso, ha perso contro Maria Timofeeva con il punteggio di 6-2, 6-3. Con questo successo, la naturalizzata uzbeka sale virtualmente intorno alla 132ª posizione mondiale. Per Pigato, che la prossima settimana giocherà il Wta 125 di Saint-Malo prima degli Internazionali d'Italia (dove giocherà come wild card nel main draw), la classifica virtuale recita numero 138 e numero 3 d'Italia, anche se per certificare il tutto, bisognerà aspettare un altro lunedì.
Pigato: "Ora penso a Roma e Parigi"
"È stata una settimana diversa dal solito, ma sicuramente molto bella. Tante persone sono venute a fare il tifo per me, ho potuto lavorare con il mio team al completo e ciò che stiamo facendo mi aiuta tanto. Le emozioni forse mi hanno giocato un brutto scherzo e non sono riuscita a dare del mio meglio, ma ciò non cambia quello che abbiamo fatto. Adesso mi aspettano dei tornei belli e importanti, ci tengo molto. A Roma ho già giocato quindi penso di poterla gestire, poi ci saranno le prime quali Slam a Parigi, un obiettivo che avevo da tempo. E se la nazionale dovesse chiamarmi sarebbe un grandissimo onore, anche se squadra che vince non si cambia quindi non entro nel merito (ride)".