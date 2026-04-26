Axion Open, Pigato sconfitta da Timofeeva

Pigato: "Ora penso a Roma e Parigi"

"È stata una settimana diversa dal solito, ma sicuramente molto bella. Tante persone sono venute a fare il tifo per me, ho potuto lavorare con il mio team al completo e ciò che stiamo facendo mi aiuta tanto. Le emozioni forse mi hanno giocato un brutto scherzo e non sono riuscita a dare del mio meglio, ma ciò non cambia quello che abbiamo fatto. Adesso mi aspettano dei tornei belli e importanti, ci tengo molto. A Roma ho già giocato quindi penso di poterla gestire, poi ci saranno le prime quali Slam a Parigi, un obiettivo che avevo da tempo. E se la nazionale dovesse chiamarmi sarebbe un grandissimo onore, anche se squadra che vince non si cambia quindi non entro nel merito (ride)".