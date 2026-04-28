Sinner-Jodar, un confronto inedito

Per Sinner sarà un test importante contro uno dei giocatori più in forma del momento. Jodar arriva infatti da 12 vittorie nelle ultime 13 partite e, al debutto nel circuito maggiore, ha conquistato 17 successi nei primi 25 match tra i "grandi", facendo persino meglio, in questo avvio, di Sinner, Alcaraz e dei Big 3. Dopo la vittoria su Norrie, l’azzurro ha sottolineato l’importanza della sfida: "Affrontarlo a Madrid prima degli altri grandi tornei può darmi indicazioni preziose in vista degli appuntamenti più importanti". Sinner si presenta all’incontro con una striscia aperta di 20 vittorie consecutive e 25 successi di fila nei tornei Masters 1000.