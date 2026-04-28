Sinner-Jodar all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streamingmadrid open
Esame Jodar all'orizzonte per Jannik Sinner che nei quarti del Madrid Open affronterà per la prima volta in carriera il 19enne spagnolo. Appuntamento oggi (mercoledì 29 aprile alle 16), in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
C'è Rafael Jodar sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il 19enne madrileno, nuovo astro nascente del tennis spagnolo, sarà il rivale del n. 1 al mondo nei quarti di finale alla Caja Magica. Appuntamento oggi alle 16, sul campo Manolo Santana, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sinner-Jodar, un confronto inedito
Per Sinner sarà un test importante contro uno dei giocatori più in forma del momento. Jodar arriva infatti da 12 vittorie nelle ultime 13 partite e, al debutto nel circuito maggiore, ha conquistato 17 successi nei primi 25 match tra i "grandi", facendo persino meglio, in questo avvio, di Sinner, Alcaraz e dei Big 3. Dopo la vittoria su Norrie, l’azzurro ha sottolineato l’importanza della sfida: "Affrontarlo a Madrid prima degli altri grandi tornei può darmi indicazioni preziose in vista degli appuntamenti più importanti". Sinner si presenta all’incontro con una striscia aperta di 20 vittorie consecutive e 25 successi di fila nei tornei Masters 1000.