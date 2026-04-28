Lorenzo Musetti eliminato agli ottavi del Madrid Open. Il carrarino, sesta testa di serie e semifinalista lo scorso anno, ha ceduto con un doppio 6-3 al ceco Jiri Lehecka, n. 14 al mondo. Sarà lui ad affrontare ai quarti il francese Arthur Fils. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Musetti al Madrid Open. La sesta testa di serie del seeding, semifinalista appena 12 mesi fa alla Caja Magica, ha ceduto con un doppio 6-3 al ceco Jiri Lehecka, n. 14 al mondo, in un'ora e 14' di gioco. Partita nata male per il carrarino, che nel 1° set ha perso il servizio in un gioco in cui comandava 40-15, non riuscendo mai a imporsi negli scambi e sbagliando troppo (19 errori gratuiti). Lehecka è chirurgico nelle palle break (tre su quattro), al contrario dell'azzurro che non riesce a concretizzarne tre di fila nell'ottavo game e lascia andare il parziale 6-3. Molto più equilibrato il 2° set: Musetti (appena il 23% di realizzazione con la seconda di servizio) non sfrutta una palla break nel 5° gioco, il rivale va invece a segno nell'ottavo game e chiude i conti. Sarà il ceco a sfidare Arthur Fils per un posto in semifinale. Per Lorenzo ora testa agli Internazionali di Roma.