Il tabellone di Sinner al Masters 1000 di Madrid

Con il bye al primo turno, Sinner debutterà al secondo turno del Masters 1000 di Madrid contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Per Jannik possibile quarto di finale con De Minaur e semifinale azzurra con Musetti. Qui il possibile percorso del numero 1 al mondo al Madrid Open. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio
- Bye
- Qualificato
- Federico CINÀ (nessun precedente)
- Gabriel DIALLO (precedenti 1-0 per Jannik)
- Qualificato
- Tommy PAUL (precedenti 4-1 per Jannik)
- Cameron NORRIE (nessun precedente)
- Tomas MACHAC (precedenti 4-0 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 13-0 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Joao FONSECA (precedenti 1-0 per Jannik)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)
- Valentin VACHEROT (nessun precedente)
- Arthur FILS (precedenti 1-0 per Jannik)