Sinner torna ai quarti: Norrie battuto in due set

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Sinner ai quarti all'Atp Madrid: Norrie battuto 6-2, 7-5

atp madrid

Jannik Sinner torna nei quarti di finale al Madrid Open: decisiva la vittoria in ottavi contro il britannico Cameron Norrie, n. 23 al mondo, battuto con i parziali di 6-2, 7-5. Mercoledì sfiderà alle ore 16 il talento spagnolo Rafael Jodar. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A CHE ORA GIOCA COBOLLI SU SKY

Ai quarti contro Jodar

Sarà Rafael Jodar l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale del Madrid Open. Il talento spagnolo ha superato in due set (7-5, 6-0) il ceco Vit Kopriva e mercoledì alle 16, sul campo Manolo Santana, affronterà il n. 1 al mondo.

Ai quarti sarà Sinner-Jodar: il tabellone

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Sinner-Norrie: highlights Atp Madrid

Sinner all'Atp Madrid: chi al prossimo turno?

Dopo la vittoria contro il britannico Cameron Norrie, Jannik Sinner attende ai quarti di finale (mercoledì, orario da definire) uno tra lo spagnolo Rafael Jodar e il ceco Victor Kopriva.

Sinner, ecco chi sono i due possibili avversari ai quarti di Madrid

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Sinner: "Giocato bene nei momenti importanti. Troppo tardi iniziare alle 20... "

"Io e Cameron ci conosciamo, ci siamo allenati molto insieme e sapevamo cosa aspettarci. Penso di aver servito bene nei momenti importanti oggi. Questa superficie è diversa dalle altre ed è difficile avere i giusti feedback.  Inusuale per me giocare alle 11, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. A me non interessa l'orario, cerco di dare sempre il massimo.  Però, credo che dobbiamo sistemare la programmazione della sessione serale, è troppo tardi iniziare alle 20... "

Sinner ai quarti a Madrid! Norrie battuto 6-2, 7-5

Jannik Sinner torna ai quarti di finale a Madrid dopo il 2024: l'azzurro ha battuto 6-2, 7-5 il britannico Cameron Norrie in un'ora e mezza di partita. Dopo aver dominato il primo set, il n°1 del mondo si è fatto recuperare un break di vantaggio nel 2° parziale, ritrovando però lucidità e fluidità quando contava. Per Jannik striscia aperta di 25 vittorie di fila nei 1000, 20^ in stagione dove non perde da Doha. Mercoledì affronterà uno tra Jodar e Kopriva.

11° game: break Sinner! 6-5 con Norrie

Un paio di errori di Norrie mandano Jannik sul 15-30, poi il quinto doppio fallo regala due palle break a Sinner (15-40), salvate dal britannico. Ne ha una terza Sinner ed è quella buona! Jannik servirà per il match!

10° game: Sinner tiene il servizio, 5-5 con Norrie

Due prime profonde e veloci valgono il 30-0: altro turno tenuto  a zero da Sinner, il secondo di fila

9° game: Norrie tiene il servizio, 5-4 con Sinner

Norrie ora sembra aver trovato la chiave per fare male con il servizio a Jannik: sale 40-0, chiude con l'ace. Sinner servirà per allungare il set

8° game: Sinner tiene il servizio, 4-4 con Norrie

Torna la prima e Jannik sale rapidamente 40-0: turno a zero, il momento di sbandamento sembra ormai acqua passata

7° game: Norrie tiene il servizio, 4-3 con Sinner

Altra palla corta sbagliata di Jannik che vale il 30-0, poi interrompe una serie di 7 punti di fila per Norrie per il 40-15. Arriva a 30 l'azzurro, con Cameron che vince il terzo gioco di fila e torna avanti nel 2° set

6° game: break Norrie, 3-3 con Sinner

Jannik apre con il doppio fallo, poi senza la prima l'azzurro va in difficoltà e concede le prime palle break del match al rivale (0-40). Passaggio a vuoto di Sinner, break subito a zero

5° game: break Sinner! 3-2 con Norrie

Jannik parte avanti di un 15, Norrie la ribalta con l'ace del 30-15 ma poi con il doppio fallo n°3 si complica la vita (30-30). Arriva la palla break (30-40), salvata. Ne ha una seconda Sinner ed è quella buona! Jannik avanti anche in questo 2° set 

Sinner risponde dall'orologio: un punto eccezionale

4° game: Sinner tiene il servizio, 2-2 con Norrie

Servizio ineccepibile, poi magia in demi volèe per il 30-0: altro turno tenuto a zero per Sinner, che non ha ancora perso un punto in battuta nel 2° set

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3° game: Norrie tiene il servizio, 2-1 con Sinner

Bell'angolo con il rovescio di Norrie che apre 15-0. Il britannico recupera bene la palla corta per il 40-0, poi però commette il secondo doppio fallo (40-15). Ancora due errori di Cameron lo costringono ai vantaggi, dove ne esce senza concedere palle break

2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Norrie

Quinto e sesto ace per Sinner, che mette in campo il 60% di prime : 30-0. Anche Jannik non concede punti in risposta, game rapidissimo

1° game: Norrie tiene il servizio, 1-0 con Sinner

Norrie copia e incolla il primo game del set di apertura: solo prime e servizio tenuto a zero

AL VIA IL 2° SET! Servizio Norrie

Sinner vince il 1° set! 6-2 a Norrie

Jannik apre con il 4° ace, lascia per strada solo un 15: Sinner vince il 1° set 6-2 in appena 35' di gioco, con due break e cinque giochi di fila vinti dallo 0-1. Per ora nessun problema per il n°1 del mondo

7° game: Norrie tiene il servizio, 2-5 con Sinner

Norrie fa il tergicristallo tutto lo scambio, ma trova i due punti per il 30-0. Sinner però gira da difesa ad attacco e risale 30-30. La risolve con la prima il britannico: ora Sinner servirà per il set

6° game: Sinner tiene il servizio, 5-1 con Norrie

Sinner va appena lungo con il pallonetto in recupero (15-15), poi rimedia con una deliziosa palla corta (30-15). Con il 3° ace Jannik va 40-30 e poi chiude i conti. Norrie servirà per allungare il set

5° game: altro break Sinner! 4-1 con Norrie

Sinner parte avanti di un 15 costringendo ancora Cameron all'errore (0-15), poi una risposta dall'orologio per il 30-30 e un altro vincente gli valgono un'altra palla break, annullata. La seconda è quella buona: altro break per Sinner!

4° game: Sinner tiene il servizio, 3-1 con Norrie

Prima incursione a rete e volée alta di rovescio per Sinner, che sale 15-0. Norrie spinge tanto in risposta e si riporta 30-30. Si va ai vantaggi dove ace e prima confermano il break precedente

3° game: break Sinner! 2-1 con Norrie

Sinner subito aggressivo costringe il rivale all'errore per lo 0-15, un altro gratuito vale il 15-30. Arrivano subito due palle break (15-40): la seconda è quella buona! Subito break per Jannik!

2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Norrie

Norrie parte avanti di un 15, spinge il britannico con il rovescio e sale 15-30. Jannik trova la sua diagonale e sul 40-30 scarica il primo ace che vale la parità

1° game: Norrie tiene il servizio, 1-0 con Sinner

Trova subito tre prime Norrie, che sale 40-0 con il primo ace. Con il secondo ace parte avanti 1-0 

1° SET AL VIA! Servizio Norrie

Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere

Sorteggio effettuato, ora un po' di riscaldamento

IN CAMPO SINNER E NORRIE! Ecco i giocatori, accolti dagli applausi del pubblico

Sinner saltella negli spogliatoi: tra poco il suo ingresso

Splende il sole su Madrid: tra poco in campo Sinner e Norrie

Il programma di oggi su Sky e NOW

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Telecronaca che sarà affidata alla coppia Boschetto-Reggi

Quasi tutto pronto sul Manolo Santana: tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Norrie! Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Chi vince affronterà nei quarti di finale il vincente del match tra Rafel Jodar e Vit Kopriva, in programma sul Manolo Santana non prima delle 16

Sinner, l'allenamento della vigilia sotto gli occhi di Cahill e Vagnozzi

Sinner, il siparietto sullo spagnolo: l'intervistatore...

Nel video la simpatica gag tra l’intervistatore e Sinner al termine della vittoria di Jannik contro Moller per 6-2, 6-3. "Come sto imparando con lo spagnolo? Il mio obiettivo è impararlo entro un anno. Ci sto provando. Ho anche un fisioterapista argentino che mi aiuta. Ancora devo capire quale app usare, se Doulingo o l' altra, Babbel… vedremo". E a quel punto, l'intervistatore interviene: "Bumble è un'app di incontri". E la risposta di Sinner è imperdibile: "No… Babbel. Non è un’app di incontri, non ne ho bisogno (ride, ndr)"

Le tre vittorie di Norrie con Alcaraz

Norrie ha un bilancio di 7 vittorie e 19 sconfitte contro top 5, ma attenzione perché il britannico ha battuto Carlos Alcaraz per tre volte. La prima risale a Cincinnati 2022, poi a Rio de Janeiro 2023 (su terra rossa) e, infine, a Parigi 2025

Sinner e i mancini

Sinner ha vinto le ultime 22 partite consecutive contro giocatori mancini. L'ultimo ko risale a Shanghai 2023 contro Ben Shelton

Il profilo di Norrie

  • Nato in Sudafrica da padre scozzese e madre gallese (entrambi microbiologi), è cresciuto in Nuova Zelanda e ha scelto la nazionalità britannica solo a 16 anni per avere più supporto dalla federazione
  • Norrie ha studiato sociologia alla Texas Christian University (TCU). È stato il giocatore numero 1 nel ranking universitario statunitense prima di debuttare nel circuito professionistico
Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid

Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid

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Per Norrie sarà il primo match stagionale con tennisti italiani. Il bilancio in carriera è 11-8: l'ultimo confronto "azzurro" risale alla semifinale di Metz dello scorso novembre, vinta contro Lorenzo Sonego

Sinner: "Passo in avanti, ora penso agli ottavi"

Il primo Sinner-Norrie

Tra Sinner e Norrie non ci sono precedenti: si tratta di un confronto inedito. Per Jannik sarà la prima sfida con un britannico dalla semifinale dello US Open 2024 contro Jack Draper

Norrie andrà oggi a caccia del primo quarto di finale in carriera sulla terra rossa a livello Masters 1000. Il britannico si è fermato agli ottavi nei tre precedenti a Monte-Carlo 2019, Madrid 2022 e Roma 2023

Seconda volta agli ottavi a Madrid, invece, per Cameron Norrie che aveva già raggiunto questo traguardo nel 2022, poi battuto in tre set da Carlos Alcaraz. Il britannico è già rimasto in campo per quasi cinque ore: impegnativo soprattutto l'esordio con Machac, match durato tre ore

Il cammino di Norrie

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Machac 6-2, 6-7, 7-6
  • 3° turno: vs Tirante 7-5, 7-6

Ritorno ai quarti a Madrid?

In caso di vittoria oggi, Sinner eguaglierebbe il miglior risultato in carriera a Madrid. L'azzurro ha raggiunto i quarti alla Caja Magica nel 2024, costretto poi al ritiro prima del match con Auger-Aliassime per un problema all'anca

A caccia della 20^ vittoria consecutiva

Sinner ha una serie aperta di 19 vittorie consecutive nel circuito maggiore: una striscia iniziata a Indian Wells, contro il ceco Svrcina. L'ultimo ko dell'azzurro risale ai quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik. Sono 24, invece, le vittorie di fila di Jannik a livello Masters 1000

Sinner arriva a questa sfida dopo la prestazione convincente contro il danese Moller. Era stato un po' più sofferto l'esordio con Bonzi, superato in rimonta dopo aver perso il primo set

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Bonzi 6-7, 6-1, 6-4
  • 3° turno: vs Moller 6-2, 6-3

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Il match, in programma alle 11 sul campo Manolo Santana, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Martedì dedicato agli ottavi di finale maschili al Masters 1000 di Madrid. Primo a scendere in campo alla Caja Magica è Jannik Sinner, opposto al britannico Cameron Norrie

SINNER-NORRIE 6-2, 7-5

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