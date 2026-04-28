Sinner torna ai quarti: Norrie battuto in due set

Nel video la simpatica gag tra l’intervistatore e Sinner al termine della vittoria di Jannik contro Moller per 6-2, 6-3. "Come sto imparando con lo spagnolo? Il mio obiettivo è impararlo entro un anno. Ci sto provando. Ho anche un fisioterapista argentino che mi aiuta. Ancora devo capire quale app usare, se Doulingo o l' altra, Babbel… vedremo". E a quel punto, l'intervistatore interviene: "Bumble è un'app di incontri". E la risposta di Sinner è imperdibile: "No… Babbel. Non è un’app di incontri, non ne ho bisogno (ride, ndr)"