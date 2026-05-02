Kostyuk trionfa a Madrid: Andreeva ko in due set

Marta Kostyuk è la nuova regina di Madrid . L'ucraina ha vinto il Wta 1000 spagnolo battendo in finale Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un'ora e 21 minuti di gioco . Una grandissima prova da parte di Kostyuk che, all'undicesimo successo di fila su terra, conquista il titolo più importante della sua carriera. Da lunedì sarà numero 15 al mondo, suo best ranking.

La cronaca del match

Il primo set è stato controllato da Kostyuk. L'ucraina ha giocato in maniera aggressiva e ha strappato il servizio ad Andreeva nel sesto gioco. Il momento chiave è stato il nono game, in cui Kostyuk ha prima annullato due palle del controbreak e poi ha chiuso sul 6-3 in 34 minuti. Diverso invece il secondo set, con un inizio caratterizzato da due break per parte. Sul 5-4, Andreeva ha sprecato due set point in risposta e si è arresa nel game successivo, permettendo a Kostyuk di andare a chiudere il match e portare a casa il titolo.