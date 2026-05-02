Kostyuk trionfa a Madrid: Andreeva ko in due set

Kostyuk vince il Wta Madrid: Andreeva battuta in due setmadrid open
L'ucraina conquista il titolo più importante della sua carriera vincendo il Wta 1000 di Madrid per la prima volta: battuta in due set Mirra Andreeva per 6-3, 7-5. Domenica alle 17 la finale maschile tra Sinner e Zverev, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Marta Kostyuk è la nuova regina di Madrid. L'ucraina ha vinto il Wta 1000 spagnolo battendo in finale Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un'ora e 21 minuti di gioco. Una grandissima prova da parte di Kostyuk che, all'undicesimo successo di fila su terra, conquista il titolo più importante della sua carriera. Da lunedì sarà numero 15 al mondo, suo best ranking.
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Kostyuk, che esultanza: capriola all'indietro!
La cronaca del match
Il primo set è stato controllato da Kostyuk. L'ucraina ha giocato in maniera aggressiva e ha strappato il servizio ad Andreeva nel sesto gioco. Il momento chiave è stato il nono game, in cui Kostyuk ha prima annullato due palle del controbreak e poi ha chiuso sul 6-3 in 34 minuti. Diverso invece il secondo set, con un inizio caratterizzato da due break per parte. Sul 5-4, Andreeva ha sprecato due set point in risposta e si è arresa nel game successivo, permettendo a Kostyuk di andare a chiudere il match e portare a casa il titolo.