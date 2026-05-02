Sinner-Zverev, finale domenica alle 17 su Sky

Sinner-Zverev all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streamingmadrid open
Jannik Sinner si prepara alla prima finale in carriera alla Caja Magica: di fronte - per il quinto Masters 1000 di fila - ci sarà Sascha Zverev. Appuntamento domenica alle 17, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Dopo Parigi, Miami, Indian Wells e Monte-Carlo, anche a Madrid sarà Jannik Sinner contro Sascha Zverev. L'azzurro e il tedesco si affronteranno per il quinto Masters 1000 di fila (è un record assoluto), ma stavolta in palio ci sarà il titolo. Appuntamento domenica ore 17 sul campo Manolo Santana, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Sinner-Zverev, tutti i precedenti
Tra Sinner e Zverev sarà il 14° confronto nel circuito maggiore. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e ha vinto 9 degli ultimi 10 match giocati con il tennista tedesco. L'ultima vittoria di Zverev sulla terra rossa contro Jannik risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2022. Di seguito tutti i precedenti
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025 - Parigi (SF): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
- 2026 - Indian Wells (SF): Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
- 2026 - Miami (SF): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6
- 2026 - Monte-Carlo (SF): Sinner b. Zverev 6-1, 6-4