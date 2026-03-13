Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (match in programma sabato 14 marzo con orario da definire e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Sarà l'undicesima sfida tra i due (la prima del 2026), con Jannik al momento avanti 6-4 nei precedenti. Di seguito tutti i confronti tra l'azzurro e il tedesco
- Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- Sinner b. Zverev 6-4, 6-3