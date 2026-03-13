Offerte Sky
Sinner-Zverev, tutti i precedenti tra i due tennisti

Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (match in programma sabato 14 marzo con orario da definire e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Sarà l'undicesima sfida tra i due (la prima del 2026), con Jannik al momento avanti 6-4 nei precedenti. Di seguito tutti i confronti tra l'azzurro e il tedesco

RANKING ATP: SINNER-ALCARAZ, I POSSIBILI DISTACCHI DOPO INDIAN WELLS

Sinner-Alcaraz, i distacchi dopo Indian Wells

Sinner e Alcaraz sono in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells. Già questo risultato...

Sinner-Zverev in semifinale: il tabellone

Dopo la vittoria ai quarti contro Learner Tien, Jannik Sinner tornerà in campo sabato contro...

Darderi numero 18 da lunedì: è il suo best ranking

Dopo l'eliminazione di Fils a Indian Wells, Luciano Darderi è certo di entrare nella top 20 da...

BJK Cup, le convocate per Italia-Giappone

L'Italia, finalista nel 2023 e vincitrice nel 2024 e 2025, si prepara a difendere il titolo in...

Indian Wells, Sabalenka in campo col velo da sposa

Dopo la proposta ufficiale di matrimonio ricevuta dal suo fidanzato (con tanto di anello con...

    Semifinali femminili: il programma su Sky

    Giornata di semifinali femminili a Inidian Wells. La numero 1 al mondo Sabalenka sfida Noskova....

    Alcaraz in semifinale, sfiderà Medvedev

    Alcaraz conquista la semifinale di Indian Wells per il quinto anno di fila e resta imbattuto nel...

    Sinner in semifinale: Tien ko in due set

    Tutto facile per Sinner che torna in semifinale a Indian Wells per la terza volta in carriera...