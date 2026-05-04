6 canali, Diretta Tennis e il vodcast di Ljubicic: così saranno gli Internazionali su Sky

Si parte su Sky e NOW il 5 maggio con una copertura senza precedenti sulla terra rossa del Foro Italico: 13 giorni di spettacolo, oltre 500 ore in diretta, fino a sei canali interamente dedicati e Diretta Tennis, oltre all'opzione interattiva Sky Sport Plus. Da non perdere inoltre ‘Gli Internazionali di Ljubo”: il vodcast di Ivan Ljubicic sul torneo della capitale disponibile su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

Il grande tennis torna protagonista a Roma dal 5 al 17 maggio con lo spettacolo degli Internazionali BNL d’Italia , su Sky e in streaming su NOW . Al via l’83esima edizione, con oltre 500 ore di programmazione live, tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Per l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata per il torneo romano. Il Foro Italico sarà protagonista di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a 6 canali interamente dedicati , a partire da Sky Sport Tennis , in grado di seguire ogni campo e ogni momento chiave. Una visione totale e immersiva che consentirà agli appassionati di vivere il torneo nella sua completezza, valorizzando non solo i grandi match del Centrale, ma anche le sfide più significative sui campi secondari.

Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio , un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo , mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti. A rendere l’esperienza di visione ancora più completa e personalizzabile sarà, come sempre, Sky Sport Plus , l’opzione interattiva che consentirà agli spettatori di spostarsi in completa autonomia da un campo all’altro, scegliendo in tempo reale quale match seguire. Un impegno editoriale e produttivo che si inserisce in un contesto di forte crescita dell’interesse del pubblico: questi primi mesi della stagione di tennis dei tornei ATP hanno fatto segnare un aumento di oltre il 25% anno su anno.

I volti e le voci del tennis su Sky

A fare da cornice, guida e chiave di lettura dell’intero evento sarà Sky Tennis Show, lo studio di riferimento che accompagnerà ogni giornata di gara raccontando e commentando tutto ciò che accade a Roma. Il programma sarà condotto da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, con la presenza fissa in studio di Ivan Ljubicic e la partecipazione di Flavia Pennetta, Renzo Furlan e degli altri talent di Sky Sport.

Un racconto reso possibile anche grazie al contributo della squadra di inviati al Foro Italico, composta da Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Dalila Setti, Giorgia Mecca e Michela Curcio e dal grande team di giornalisti e filmakers sul campo e in redazione. Il programma offrirà analisi puntuali, approfondimenti tecnici, interviste esclusive e uno sguardo privilegiato su ciò che succede dentro e fuori dal campo, restituendo al pubblico l’atmosfera unica degli Internazionali BNL d’Italia.