"E' un onore coltivare questo sogno ogni giorno e rappresentare l'Italia. Ogni volta che indossiamo la maglia azzurra siamo piene di orgoglio. C'è un grande senso di appartenenza, condivisione e orgoglio. Vincere insieme sotto il tricolore ci regala orgoglio nazionale, con la squadra è speciale. Siamo italiane in ogni angolo del mondo e vogliamo essere di esempio per tutte le bambine che sognano come noi. Presidente, la sua guida è un riferimento e questo risultato è un piccolo contributo all'Italia"