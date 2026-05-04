Tennis, Mattarella riceve l'Italia di Coppa Davis e BJK Cup: "Siete un esempio per tutti"
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno: "Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi". Poi il ricordo di Alex Zanardi: "Incarnava i valori dello sport"
Il nostro liveblog termina qui. Sul nostro sito e su Sky Sport 24 tutte le interviste dei protagonisti della cerimonia al Quirinale
Termina con le foto di rito la cerimonia delle due squadre azzurre di Davis e BJKC al Quirinale
Mattarella: "Ricordiamo Alex Zanardi, ha dato un senso allo sport"
"Vorrei ricordare un atleta che è stato eccellente nel mondo dei motori e poi delle Paralimpiadi, Alex Zanardi. E' stato una persona che ha lasciato del valori umani che vanno oltre lo sport, dando un senso al ruolo che ha nella società"
Mattarella: "Spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi"
"Il tennis italiano è grande anche grazie a Sinner, lo abbiamo visto ieri a Madrid. Ora c'è Roma e Parigi e spero di assistere dal vivo ad altre grandi vittorie. Aspetto altre vittorie, ma quelle non sono tutto: serve impegno, cosa che voi mettete sempre. Siete un esempio in campo e fuori, dando un messaggio ai giovani molto importante"
Mattarella: "Queste vittorie non sono delle fiammate"
"Abbiamo vinto tre Davis e due BJKC consecutive, arrivando in finale tre anni fa. La prima vittoria non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Ci sono anche gli altri e questo aiuta ad avere nuovi stimoli a migliorarsi e affrontare al meglio nuove sfide. Questo si evince dal vostro comportamento. Complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria"
Prende la parola il presidente Sergio Mattarella
Ora Cobolli fa da portavoce per la consegna della copia della Davis a Mattarella. Cocciaretto, invece, consegna la BJKC
Cobolli: "Daremo tutto per tornare qui a celebrare la 'sua' Davis"
"Quando giochiamo la Davis non siamo da soli, c'è un team e un intero Paese. Questo fa la differenza. Ringrazio i compagni, siamo un gruppo solido e unito, anche quando i risultati non arrivano. Il Capitano ci ha guidati con umanità e disponibilità, la Federazione ha dato gli strumenti per arrivare fino a qui. Daremo tutto per tornare qui e festeggiare ancora la 'sua' Davis".
Cocciaretto: "Senso di appartenenza e orgoglio in tutto il mondo"
"E' un onore coltivare questo sogno ogni giorno e rappresentare l'Italia. Ogni volta che indossiamo la maglia azzurra siamo piene di orgoglio. C'è un grande senso di appartenenza, condivisione e orgoglio. Vincere insieme sotto il tricolore ci regala orgoglio nazionale, con la squadra è speciale. Siamo italiane in ogni angolo del mondo e vogliamo essere di esempio per tutte le bambine che sognano come noi. Presidente, la sua guida è un riferimento e questo risultato è un piccolo contributo all'Italia"
Binaghi (Fitp): "Ultime due imprese sono state contro pronostico"
"Essere qui è il culmine, ci riempie di orgoglio per aver rappresentato bene la nostra Nazione. Il Presidente ci ha aspettato, dobbiamo ringraziarla. Un gesto sensibile. Abbiamo vinto le ultime 5 edizioni del Mondiale a squadre, è favoloso. Le ultime due sono state imprese contro pronostico, costruite dai nostri capitani che hanno unito carisma, classe ed esperienza di Berrettini-Paolini con l'esuberanza dei nostri giovani. Non abbiamo schierato i nostri leader in doppio, ma anche campioni del mondo uscenti come Sonego e Bronzetti. Guardiamo al futuro. Dopo l'impresa di Paolini, sono 50 anni che non vinciamo tra i ragazzi: Presidente l'aspettiamo a braccia aperte alla finale"
Buonfiglio (Coni): "Tennis ormai è sport di base, eccellenza italiana"
"E' importante avere l'affetto del Presidente, un momento costruito con tanto lavoro. Celebriamo le vittorie di una disciplina leader ormai in Italia. E' stato un doppio successo grandissimo, il secondo di fila in cui gli azzurri dominano il mondo. Il tennis ha invaso le case degli italiani, sport di eccellenza e di base. Meriti ai giocatori e ai tecnici, ma anche a tutta la struttura della Federazione tennis, in punta il presidente che è un manager illuminato. E' un momento di eccellenza sportiva e manageriale. Presidente, se volesse venire al Foro sarebbe un regalo meraviglioso"
Prende il via la cerimonia al Quirinale con il saluto di Mattarella con i giocatori: tanti sorrisi in sala
Wta Roma, il primo turno delle italiane
- [9] PAOLINI (Ita) bye (al 2° turno con Cristian o Haddad Maia)
- COCCIARETTO (Ita) vs Q
- [WC] STEFANINI (Ita) vs Ostapenko (Lat)
- [WC] BRANCACCIO (Ita) vs Q
- [WC] BRONZETTI (Ita) vs Kessler (Usa)
- [WC] PIGATO (Ita) vs [WC] GRANT (Ita)
- [WC] TREVISAN vs Gibson (Aus)
- [WC] RUGGERI (Ita) vs Sonmez (Tur)
Gli atleti sono entrati al Quirinale, eleganti ed emozionati: saranno Cobolli e Cocciaretto i portavoce delle due squadre. Il racconto è anche LIVE su Sky Sport 24
Il potenziale cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: Ofner/Michelsen
- 3° turno: BERRETTINI/Mensik
- Ottavi: Tiafoe/Fils/SONEGO
- Quarti: Rublev/Shelton
- Semifinale: Auger-Aliassime/Medvedev/COBOLLI
- Finale: Zverev/Djokovic/MUSETTI
Roma, il 1° turno degli italiani
- [1] SINNER (Ita) bye (al 2° turno con Ofner o Michelsen)
- [8] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno con Mpetshi Perricard o un qualificato)
- [10] COBOLLI (Ita) bye (al 2° turno con Bergs o Atmane)
- [18] DARDERI bye (al 2° turno con Hanfmann o Hurkacz)
- SONEGO (Ita) vs Buse (Per)
- BELLUCCI (Ita) vs Burruchaga (Arg)
- BERRETTINI (Ita) vs Popyrin (Aus)
- [WC] NARDI (Ita) vs Q
- [WC] ARNALDI (Ita) vs Munar (Esp)
- [WC] CINA' (Ita) vs Blockx (Bel)
- [WC] MAESTRELLI (Ita) vs Bautista Agut (Esp)
- [WC] CADENASSO (Ita) vs Tirante (Arg)
Coppa Davis, chi andrà alle Finals? Lo scenario
- ITALIA
- Cile o Spagna
- Germania o Croazia
- Gran Bretagna o Ecuador
- Australia o Belgio
- Corea del Sud o India
- Repubblica Ceca o Stati Uniti
- Canada o Francia
*il secondo turno di qualificazione è in programma nel weekend dal 18 al 20 settembre
Gli azzurri già alla Final 8
Stesso discorso per gli azzurri di Coppa Davis. I ragazzi di Filippo Volandri sono già alla Final 8 di Bologna (in programma dal 24 al 29 novembre) in quanto Paese ospitante della manifestazione. A settembre ci sarà il secondo turno di quali per stabilire le altre sette nazionali che accederanno alle Finals
BJK Cup, le qualificate alle Finals 2026
- ITALIA
- Belgio
- Gran Bretagna
- Kazakistan
- Spagna
- Repubblica Ceca
- Ucraina
- Cina
Le azzurre alle Finals 2026
Anche quest'anno le azzurre giocheranno le Finals di Shenzhen grazie alla vittoria nelle qualificazioni sul Giappone: un successo netto sulla terra rossa di Velletri, con i successi in singolare di Cocciaretto e Paolini e il punto decisivo conquistato da Errani/Paolini in doppio
Italia-Giappone 3-0: azzurre alle Finals di BJKCVai al contenuto
La doppietta in Billie Jean King Cup
Back-to-back, invece, per l'Italia di Tathiana Garbin in Billie Jean King Cup. Le azzurre hanno confermato il titolo lo scorso settembre a Shenzhen con un cammino straordinario. Prima la vittoria sulla Cina, poi la rimonta sull'Ucraina e infine il successo in finale contro gli Stati Uniti, grazie alle vittorie di Cocciaretto e Paolini rispettivamente su Navarro e Pegula
Sinner ci credeva: "Italia forte, può vincere la Coppa Davis anche senza di me"
Chi ha sempre creduto nel trionfo dell'Italia a Bologna è Jannik Sinner. Assente lo scorso anno insieme a Lorenzo Musetti, l'azzurro aveva elogiato la qualità del gruppo azzurro e sottolineato le probabilità di vittoria anche senza di lui nell'intervista "Jannik oltre il tennis" con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri. "Abbiamo una squadra incredibile e nessuno parla di questo - raccontava il n. 2 al mondo - Possiamo vincerla anche così, le probabilità sono alte"
Sinner ci credeva: la sua profezia sulla Coppa Davis. VIDEOVai al contenuto
Cobolli e Berrettini gli eroi di Bologna
L'ultimo trionfo azzurro porta la firma di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Senza Sinner e Musetti, infatti, i due romani hanno trascinato la squadra fino alla vittoria in finale sulla Spagna. Resta memorabile la vittoria di Cobolli in semifinale su Zizou Bergs, sconfitto 17-15 al tiebreak del terzo set dopo 7 match point annullati
Il tris in Coppa Davis
I ragazzi di Filippo Volandri arrivano dalla terza Coppa Davis vinta di fila, con il successo davanti al pubblico di casa a Bologna. Un vero e proprio dominio azzurro visto che nessuna nazionale era mai riuscita a vincere tre Davis consecutive da quando era stato abolito il Challenge Round nel 1971
La terza volta dell'Italtennis al Quirinale
Per la terza volta l’Italtennis sarà ospite del Presidente Mattarella. L’ultimo precedente risale a gennaio 2025, quando il Capo dello Stato accolse al Quirinale le due nazionali per celebrare la doppietta conquistata nella stagione 2024, in una cerimonia conclusa con un selfie scattato da Jasmine Paolini.La prima visita, invece, risale al 1° febbraio 2024 ed ebbe come protagonisti gli "eroi di Malaga", reduci dal trionfo nella prima di tre Coppe Davis consecutive.
L'Italtennis al Quirinale, le foto della cerimoniaVai al contenuto
La cerimonia è in programma alle ore 12 al Quirinale, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Si rinnova l'appuntamento al Quirinale per l'Italtennis. Le nazionali italiane di coppa Davis e Billie Jean King Cup saranno ricevute questa mattina dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare il doppio successo dello scorso anno