Sono 21 i campi (19 al Foro Italico e 2 sul Lungotevere) all'interno dei quali si svilupperà la competizione. Sono tutti organizzati attorno a tre poli identitari: il Campo Centrale, che resterà il simbolo del torneo, la Grand Stand Arena e la SuperTennis Arena. La nuova Grand Stand Arena è costruita all'interno del suggestivo Stadio dei Marmi. Presenta una scenografia unica e avrà una capienza di oltre 7.000 spettatori: sarà il secondo impianto più importante dopo il Centrale.