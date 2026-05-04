Internazionali d'Italia, il sorteggio del tabellone live: le news da Roma
Riflettori su Piazza del Popolo dove è in corso il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026, alla presenza di Iga Swiatek e Felix Auger-Aliassime. Folta la pattuglia azzurra con 21 giocatori tra maschile (12) e femminile (9). Sul nostro liveblog aggiornamenti in tempo reale per scoprire i due tabelloni. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 17 maggio
Tutti gli italiani al via
UOMINI
- Jannik SINNER (testa di serie numero 1)
- Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 8)
- Flavio COBOLLI (testa di serie numero 10)
- Luciano DARDERI (testa di serie numero 18)
- Lorenzo SONEGO
- Mattia BELLUCCI
- Matteo BERRETTINI
- Matteo ARNALDI (wild card)
- Luca NARDI (wild card)
- Federico CINA' (wild card)
- Francesco MAESTRELLI (wild card)
- Gianluca CADENASSO (wild card)
DONNE
- Jasmine PAOLINI (testa di serie numero 8)
- Elisabetta COCCIARETTO
- Lucrezia STEFANINI (wild card)
- Nuria BRANCACCIO (wild card)
- Lucia BRONZETTI (wild card)
- Lisa PIGATO (wild card)
- Tyra GRANT (wild card)
- Martina TREVISAN (wild card)
- Jennifer RUGGERI (wild card)
Ultimi minuti di attesa a Piazza del Popolo, tra poco il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026
Il progetto di restyling, con un investimento complessivo di circa 160 milioni di euro, include il recupero delle superfici storiche, la sostituzione di ampie aree asfaltate con pavimentazioni naturali, l'incremento degli spazi verdi attrezzati e la creazione di nuove aree dedicate al fitness, al relax e allo studio. L'obiettivo è rendere il Foro Italico un luogo fruibile durante tutto l'anno. Inoltre è prevista la valorizzazione dello Stadio dei Marmi con un nuovo percorso museale dedicato allo sport italiano e nuovi collegamenti interni all’area.
La nuova Grand Stand Arena
Sono 21 i campi (19 al Foro Italico e 2 sul Lungotevere) all'interno dei quali si svilupperà la competizione. Sono tutti organizzati attorno a tre poli identitari: il Campo Centrale, che resterà il simbolo del torneo, la Grand Stand Arena e la SuperTennis Arena. La nuova Grand Stand Arena è costruita all'interno del suggestivo Stadio dei Marmi. Presenta una scenografia unica e avrà una capienza di oltre 7.000 spettatori: sarà il secondo impianto più importante dopo il Centrale.
Internazionali Roma, ecco la nuova Grand Stand Arena!Vai al contenuto
Oggi il via alle qualificazioni con 13 azzurri
Intanto scattano oggi le qualificazioni con 13 azzurri (6 donne e 7 uomini) a caccia di un posto nel tabellone principale. Di seguito i match di primo turno
ATP
- TRAVAGLIA (Ita) vs Wawrinka (Sui)
- BONDIOLI (Ita) vs Nava (Usa)
- MANZANO (Ita) vs Droguet (Fra)
- PELLEGRINO (Ita) vs Gaston (Fra)
- BASILE (Ita) vs Hijikata (Aus)
- CARBONI (Ita) vs Kovacevic (Usa)
- VASAMI (Ita) vs Barrios Vera (Chi)
WTA
- PEDONE (Ita) vs Waltert (Sui)
- LOMBARDINI (ita) vs Tomljanovic (Aus)
- BASILETTI (Ita) vs Arango (Col)
- DE STEFANO (Ita) vs Snigur (Ukr)
- URGESI (Ita) vs Zarazua (Mex)
- RICCI (Ita) vs Korpatsch (Ger)
Il ritorno in campo di Djokovic
Tra i temi di questa edizione c'è il ritorno in campo di Novak Djokovic. Assente da Indian Wells, eliminato agli ottavi da Jack Draper, il serbo farà il suo esordio stagionale sulla terra rossa dopo aver saltato Monte-Carlo e Madrid. Oggi alle 18 svolgerà il primo allenamento al Foro Italico, sul campo centrale, con il peruviano Buse
Le prime teste di serie del tabellone femminile
- Aryna Sabalenka
- Elena Rybakina (Kaz)
- Iga Swiatek (Pol)
- Coco Gauff (Usa)
- Jessica Pegula (Usa)
- Amanda Anisimova (Usa)
- Mirra Andreeva
- Jasmine Paolini (Ita)
Le prime teste di serie del tabellone maschile
- Jannik Sinner (Ita)
- Alexander Zverev (Ger)
- Novak Djokovic (Srb)
- Felix Auger-Aliassime (Can)
- Ben Shelton (Usa)
- Alex De Minaur (Aus)
- Daniil Medvedev
- Lorenzo Musetti (Ita)
Chi dopo Alcaraz? L'albo d'oro
A Roma sarà caccia al nuovo Re dopo il titolo vinto lo scorso anno da Carlos Alcaraz (assente quest'anno al Foro Italico) in finale su Jannik Sinner. L'azzurro proverà a interrompere un digiuno di successi italiani che dura dal 1976, quando vinse Adriano Panatta. Il record di successi è di Rafael Nadal con 10 titoli.
Chi dopo Alcaraz? L'albo d'oro di RomaVai al contenuto
Le italiane nel tabellone femminile
- Jasmine PAOLINI (testa di serie numero 8)
- Elisabetta COCCIARETTO
- Lucrezia STEFANINI (wild card)
- Nuria BRANCACCIO (wild card)
- Lucia BRONZETTI (wild card)
- Lisa PIGATO (wild card)
- Tyra GRANT (wild card)
- Martina TREVISAN (wild card)
- Jennifer RUGGERI (wild card)
Paolini per il riscatto
Nel torneo femminile, invece, riflettori puntati su Jasmine Paolini. Un anno fa la toscana ha riscritto la storia agli Internazionali, conquistando un titolo che mancava all'Italia in campo femminile da 40 anni. Oggi Jasmine arriva dopo mesi tra alti e bassi, con l'obiettivo di ritrovarsi al Foro Italico davanti al pubblico di casa
Gli italiani nel tabellone maschile
- Jannik SINNER (testa di serie numero 1)
- Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 8)
- Flavio COBOLLI (testa di serie numero 10)
- Luciano DARDERI (testa di serie numero 18)
- Lorenzo SONEGO
- Mattia BELLUCCI
- Matteo BERRETTINI
- Matteo ARNALDI (wild card)
- Luca NARDI (wild card)
- Federico CINA' (wild card)
- Francesco MAESTRELLI (wild card)
- Gianluca CADENASSO (wild card)
Sinner e non solo: 12 italiani nel tabellone maschile
Sarà una folta pattuglia azzurra quella al via degli Internazionali d'Italia. Ai nastri di partenza del tabellone maschile ci saranno 12 giocatori: oltre Sinner, tra le teste di serei anche Musetti, Cobolli e Darderi. Completano il quadro Sonego, Bellucci, Berrettini, Arnaldi, Nardi, Cinà, Maestrelli e Cadenasso
Le 70 settimane di Sinner da n. 1 al mondo
Intanto oggi Sinner ha iniziato la sua 70^ settimana da n. 1 al mondo, certo di restare in vetta alla classifica almeno fino a Wimbledon, ma con un regno destinato a essere ancora più lungo vista l'assenza forzata di Alcaraz per infortunio.
Sinner inizia la 70^ settimana da n. 1 al mondoVai al contenuto
L'attesa per Sinner
Inevitabilmente l'attesa è tutta per Jannik Sinner. L'azzurro è atteso a Roma dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno prima di lui). Testa di serie numero 1 del tabellone, il n. 1 al mondo debutterà tra venerdì e sabato
Sinner è il Re di Madrid: Zverev ko in due setVai al contenuto
L'edizione numero 83 degli Internazionali d'Italia prenderà forma in una delle piazze più iconiche e conosciute d'Italia, dove è stato allestito anche quest'anno un campo da tennis che ha ospitato alcuni match delle prequalificazioni e sessioni di allenamento di big come Iga Swiatek. Proprio la polacca, tre volte vincitrice al Foro Italico, sarà protagonista del sorteggio insieme a Felix Auger-Aliassime
La draw ceremony è in programma alle 10.30 a Piazza del Popolo. Nel nostro liveblog cronaca e aggiornamenti in tempo reale
Iniziano oggi le due settimane degli Internazionali d'Italia. Il primo "atto" ufficiale del torneo romano sarà il sorteggio dei tabelloni principali, maschile e femminile