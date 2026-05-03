Lunedì alle 10.30, a Piazza del Popolo, si svolgerà il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner, finalista un anno fa al Foro Italico, guida il seeding. Sarà una folta pattuglia azzurra con dodici italiani in tabellone (e nove azzurre nel torneo femminile). Di seguito tutte le teste di serie in vista del sorteggio del Masters 1000 di Roma, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 17 maggio