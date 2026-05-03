Lunedì alle 10.30, a Piazza del Popolo, si svolgerà il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner, finalista un anno fa al Foro Italico, guida il seeding. Sarà una folta pattuglia azzurra con dodici italiani in tabellone (e nove azzurre nel torneo femminile). Di seguito tutte le teste di serie in vista del sorteggio del Masters 1000 di Roma, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 17 maggio
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- Testa di serie numero 5
- Testa di serie numero 6
- Testa di serie numero 7
- Testa di serie numero 8
- Testa di serie numero 9
- Testa di serie numero 10
- Testa di serie numero 11
- Testa di serie numero 12
- Testa di serie numero 13
- Testa di serie numero 14
- Testa di serie numero 15
- Testa di serie numero 16
- Testa di serie numero 17
- Testa di serie numero 18
- Testa di serie numero 19
- Testa di serie numero 20
- Testa di serie numero 21
- Testa di serie numero 22
- Testa di serie numero 23
- Testa di serie numero 24
- Testa di serie numero 25
- Testa di serie numero 26
- Testa di serie numero 27
- Testa di serie numero 28
- Testa di serie numero 29
- Testa di serie numero 30
- Testa di serie numero 31
- Testa di serie numero 32
- Lorenzo SONEGO
- Mattia BELLUCCI
- Matteo BERRETTINI
- Matteo ARNALDI (wild card)
- Luca NARDI (wild card)
- Federico CINA' (wild card)
- Francesco MAESTRELLI (wild card)
- Gianluca CADENASSO (wild card)
- Jasmine PAOLINI (testa di serie numero 8)
- Elisabetta COCCIARETTO
- Lucrezia STEFANINI (wild card)
- Nuria BRANCACCIO (wild card)
- Lucia BRONZETTI (wild card)
- Lisa PIGATO (wild card)
- Tyra GRANT (wild card)
- Martina TREVISAN (wild card)
- Jennifer RUGGERI (wild card)