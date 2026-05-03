Sinner-Zverev, l'avvicinamento alla finale LIVE

A Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Masters 1000 di fila (impresa mai riuscita a nessuno), il tedesco insegue il terzo titolo alla Caja Magica dopo il 2018 e il 2021. Per il n° 1 warm up in programma alle 13 sul campo centrale. Nel nostro liveblog l'avvicinamento alla finale in programma alle 17, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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