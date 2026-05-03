Sinner-Zverev, l'avvicinamento alla finale LIVE

Sinner-Zverev, oggi a Madrid: le news verso la finale
A Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Masters 1000 di fila (impresa mai riuscita a nessuno), il tedesco insegue il terzo titolo alla Caja Magica dopo il 2018 e il 2021. Per il n° 1 warm up in programma alle 13 sul campo centrale. Nel nostro liveblog l'avvicinamento alla finale in programma alle 17, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Il trofeo di Madrid è ispirato...ad Alcaraz
Il trofeo del Masters 1000 di Madrid 2026 prende ispirazione da una foto di Carlos Alcaraz, come spiegato dall'autore Rodríguez Caballero: "L'ispirazione è venuta da una fotografia di Carlos Alcaraz al servizio, in cui il suo busto è perfettamente definito, ma la sua racchetta sembra in movimento".
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Il titolo vale un milione di euro
Attenzione anche al montepremi. Il titolo oggi alla Caja Magica vale un milione di euro (per l'esattezza il nuovo campione incasserà 1.007.165 euro), mentre all'altro finalista andrà un assegno da poco più di mezzo milione di euro (535.585 euro)
Jannik e il muro dei 14.000 punti nel ranking
Grazie alla vittoria su Arthur Fils, Jannik Sinner ha raggiunto quota 14.000 punti nel ranking Atp. L'azzurro ha 1.040 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, ma potrebbero diventare 1.390 in caso di trionfo oggi. Un margine destinato a crescere visto che il murciano non giocherà a Roma e Parigi
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La striscia di vittorie di Sinner nei Masters 1000
Sinner si presenta alla finale di Madrid con una serie di 27 vittorie consecutive nei Masters 1000. Si tratta della quarta streak più lunga di sempre in tornei di questo livello, lontano due vittorie dal terzo posto di Roger Federer (29 vittorie tra Amburgo 2005 e Monte-Carlo 2006). Al primo posto c'è Novak Djokovic con 31 vittorie di fila tra Indian Wells e Cincinnati 2011
Le 13 finali Masters 1000 di Jannik e Sascha
Sinner e Zverev giocheranno oggi la loro 13esima finale in carriera a livello Masters 1000. L'azzurro e il tedesco sono appaiati ex aequo al settimo posto all-time per finali Masters 1000, lontani sei lunghezze da Pete Sampras (19)
Sinner, oggi il warm up alle 13 sul campo centrale
Oggi Sinner svolgerà un breve allenamento sul campo prima di affrontare Zverev in finale alle 17: il warm up di Jannik è previsto tra le 13 e le 13.30 sul campo centrale Manolo Santana.
Zverev alla prima finale del 2026
Sulla terra di Madrid, Zverev ha spezzato un tabù. Il tedesco, infatti, giocherà oggi la prima finale del 2026 dopo aver perso cinque volte in semifinale (Aus Open, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Monaco di Baviera)
Le 30 vittorie di Sascha a Madrid
Grazie alla vittoria su Alexander Blockx, Sascha Zverev è diventato il quarto giocatore nella storia a centrare 30 vittorie al Madrid Open. Prima di lui c'erano riusciti soltanto i Big 3: Nadal (59, recordman assoluto), Federer (37) e Djokovic (30)
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Zverev alla quarta finale alla Caja Magica
Sascha Zverev giocherà oggi la quarta finale in carriera alla Caja Magica. Campione a Madrid nel 2018 e nel 2021, il tedesco ha giocato l'ultima finale nella capitale spagnola nel 2022 (battuto da Carlos Alcaraz)
Sinner-Zverev per il quinto Masters 1000 di fila
Sinner contro Zverev, un copione che si ripete per il quinto Masters 1000 consecutivo: Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e adesso Madrid. Si tratta di un vero e proprio record: nella storia dei Masters 1000, infatti, non era mai successo che due giocatori si affrontassero per cinque tornei consecutivi