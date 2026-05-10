Sinner-Popyrin LIVE lunedì su Sky Sport

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Sinner-Popyrin agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming

internazionali

Jannik Sinner torna in campo per il 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia: il numero 1 affronta lunedì 11 maggio (con orario da definire) al Foro Italico l'australiano Alexei Popyrin, vincitore al debutto contro Matteo Berrettini e 60 del ranking mondiale. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Dopo l'esordio vincente di sabato sera al Foro contro l'austriaco Ofner, prosegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid. Al 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia l'azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking e vincitore all'esordio contro Matteo Berrettini. Il match in programma lunedì 11 maggio (campo e orario da definire) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner-Popyrin, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, con la situazione al momento che vede l'azzurro avanti 2-1. L'australiano ha vinto la prima sfida tra i due al Masters 1000 di Madrid nel 2021, mentre Jannik si è imposto sul cemento agli US Open e lo scorso febbraio a Doha. 

  • 2026 - Doha (R16): Sinner b. Popyrin 6-3, 7-5
  • 2025 - US Open (R64): Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2
  • 2021 - Madrid (R32): Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2

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