Sinner-Popyrin LIVE lunedì su Sky Sport

Jannik Sinner torna in campo per il 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia: il numero 1 affronta lunedì 11 maggio (con orario da definire) al Foro Italico l'australiano Alexei Popyrin, vincitore al debutto contro Matteo Berrettini e 60 del ranking mondiale. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo l'esordio vincente di sabato sera al Foro contro l'austriaco Ofner, prosegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid. Al 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia l'azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking e vincitore all'esordio contro Matteo Berrettini. Il match in programma lunedì 11 maggio (campo e orario da definire) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.