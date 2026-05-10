Sinner-Popyrin LIVE lunedì su Sky Sport

Sinner-Popyrin agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaminginternazionali
Jannik Sinner torna in campo per il 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia: il numero 1 affronta lunedì 11 maggio (con orario da definire) al Foro Italico l'australiano Alexei Popyrin, vincitore al debutto contro Matteo Berrettini e 60 del ranking mondiale. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo l'esordio vincente di sabato sera al Foro contro l'austriaco Ofner, prosegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid. Al 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia l'azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking e vincitore all'esordio contro Matteo Berrettini. Il match in programma lunedì 11 maggio (campo e orario da definire) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner-Popyrin, i precedenti
Sono tre i precedenti tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, con la situazione al momento che vede l'azzurro avanti 2-1. L'australiano ha vinto la prima sfida tra i due al Masters 1000 di Madrid nel 2021, mentre Jannik si è imposto sul cemento agli US Open e lo scorso febbraio a Doha.
- 2026 - Doha (R16): Sinner b. Popyrin 6-3, 7-5
- 2025 - US Open (R64): Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2
- 2021 - Madrid (R32): Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2