Sinner-Pellegrino LIVE alle 15 su Sky Sport

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Sinner-Pellegrino agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming

internazionali

Jannik Sinner affronta Andrea Pellegrino (155 del mondo e proveniente dalle qualificazioni) negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il match in programma oggi non prima delle 15 sul Centrale, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TUTTO SU PELLEGRINO, L'AVVERSARIO DI SINNER NEL DERBY A ROMA

Dopo l'esordio contro l'austriaco Ofner e la netta vittoria contro Popyrin al 3° turno, prosegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid. Agli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia è derby azzurro contro Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il match in programma martedì 12 maggio, non prima delle 15 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner-Pellegrino, i precedenti

Non ci sono confronti a livello Atp tra Sinner e Pellegrino. L'unico incrocio risale al 2019 a livello Challenger a Santa Margherita di Pula in finale: Jannik vinse 6-1, 6-1

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