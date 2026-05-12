Sinner-Pellegrino LIVE alle 15 su Sky Sport

Jannik Sinner affronta Andrea Pellegrino (155 del mondo e proveniente dalle qualificazioni) negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il match in programma oggi non prima delle 15 sul Centrale, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo l'esordio contro l'austriaco Ofner e la netta vittoria contro Popyrin al 3° turno, prosegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid. Agli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia è derby azzurro contro Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il match in programma martedì 12 maggio, non prima delle 15 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.