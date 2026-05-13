Dopo la separazione con Jamie Delgado, Jack Draper verrà seguito da Andy Murray e il team della LTA per la stagione sull'erba. Il britannico è attualmente fermo per infortunio e tornerà nel circuito a inizio giugno, dopo il Roland Garros, all'Atp 250 di Stoccarda
Andy Murray riparte da Jack Draper. È questo il nuovo binomio del circuito, con l'ex n. 1 al mondo che allenerà il tennista britannico per tutta la stagione sull'erba, Wimbledon incluso. A darne l'annuncio è stato Draper che ha interrotto la collaborazione con il suo ex coach, Jamie Delgado. "Sono molto grato per tutto ciò che Jamie Delgado ha fatto per me negli ultimi sei mesi. È un allenatore di livello mondiale e una grande persona - ha detto Draper - Nel frattempo continuerò a essere supportato dall’eccellente team della LTA, con l’aggiunta di Andy Murray, che mi seguirà durante tutta la stagione sull’erba".
Il nuovo capitolo di Draper e Murray
Draper è reduce da un anno tormentato per via degli infortuni, tanto che oltre Roma salterà anche il Roland Garros per un problema al ginocchio. Acciacchi che, intanto, lo hanno fatto scivolare intanto fuori dalla top 70 del ranking (dopo gli Internazionali sarà n. 75 al mondo). Il rientro è atteso a inizio giugno all'Atp 250 di Stoccarda, poi l'Atp 500 del Queen's e, infine, Wimbledon. Sempre con Murray al suo fianco. Tra i due c'è un legame molto forte, con Draper che ha spesso definito lo scozzese un "fratello maggiore". Per Murray sarà un nuovo capitolo da coach dopo l'esperienza al fianco di Novak Djokovic.