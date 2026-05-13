Dopo la separazione con Jamie Delgado, Jack Draper verrà seguito da Andy Murray e il team della LTA per la stagione sull'erba. Il britannico è attualmente fermo per infortunio e tornerà nel circuito a inizio giugno, dopo il Roland Garros, all'Atp 250 di Stoccarda

Andy Murray riparte da Jack Draper. È questo il nuovo binomio del circuito, con l'ex n. 1 al mondo che allenerà il tennista britannico per tutta la stagione sull'erba, Wimbledon incluso. A darne l'annuncio è stato Draper che ha interrotto la collaborazione con il suo ex coach, Jamie Delgado. "Sono molto grato per tutto ciò che Jamie Delgado ha fatto per me negli ultimi sei mesi. È un allenatore di livello mondiale e una grande persona - ha detto Draper - Nel frattempo continuerò a essere supportato dall’eccellente team della LTA, con l’aggiunta di Andy Murray, che mi seguirà durante tutta la stagione sull’erba".