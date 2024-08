In Canada si riparte dal titolo vinto un anno fa a Toronto da Jannik Sinner in finale contro Alex De Minaur. Gli uomini quest'anno saranno in scena a Montreal dove nel 2022 vinse Pablo Carreno Busta. Nell'albo d'oro spicca Ivan Lendl, sei volte vincitore tra il 1980 e il 1989. Il Canada Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 12 agosto