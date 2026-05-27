Attimi di paura per Mensik che dopo aver conquistato la vittoria contro Navone, al termine di una battaglia durata quasi cinque ore, si è accasciato a terra per i forti crampi alla coscia destra, probabilmente aggravati dal caldo intenso che sta segnando la prima settimana dello Slam parigino. Assistito dallo staff medico, Mensik è riuscito a rialzarsi dopo un paio di minuti. Il ceco è solo l’ultima vittima delle temperature elevate che stanno mettendo a dura prova i giocatori in questa edizione del torneo