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Arnaldi-Tiafoe al Roland Garros, a che ora si gioca la partita

roland garros

Matteo Arnaldi torna a giocare un ottavo a Parigi due anni dopo l'ultima volta. L'avversario del ligure è lo statunitense Frances Tiafoe, n. 22 Atp, battuto lo scorso anno sulla terra rossa di Madrid. Il match è il quarto dalle 11 sul Lenglen, dopo Berrettini-Cerundolo

RISULTATI LIVE

Matteo Arnaldi si prepara al secondo ottavo di finale in carriera al Roland Garros. Tornato alla seconda settimana dello Slam di Parigi dopo due anni, il tennista ligure affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, n. 22 al mondo. Il match è il quarto dalle 11 sul campo Suzanne-Lenglen, in programma dopo Berrettini-Cerundolo. Sul skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

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Arnaldi-Tiafoe, i precedenti

Sarà il terzo confronto in carriera tra Arnaldi e Tiafoe. Il bilancio nei precedenti è 1-1, con Matteo che ha vinto la sfida giocata sulla terra rossa di Madrid lo scorso anno. L'americano, invece, ha vinto nel precedente a livello Slam, a Wimbledon 2024.

  • 2025 - Madrid (R16): Arnaldi b. Tiafoe 6-3, 7-5
  • 2024 - Wimbledon (R128): Tiafoe b. Arnaldi 6-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3

Il cammino di Arnaldi

  • 1° turno: vs Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
  • 2° turno: vs Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2
  • 3° turno: vs Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6

Il cammino di Tiafoe

  • 1° turno: vs Spizzirri 6-3, 6-7, 6-4, 6-3
  • 2° turno: vs Hurkacz 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-4
  • 3° turno: vs Faria 4-6, 6-7, 7-6, 6-1, 6-2

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