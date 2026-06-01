Matteo Arnaldi torna a giocare un ottavo a Parigi due anni dopo l'ultima volta. L'avversario del ligure è lo statunitense Frances Tiafoe, n. 22 Atp, battuto lo scorso anno sulla terra rossa di Madrid. Il match è il quarto dalle 11 sul Lenglen, dopo Berrettini-Cerundolo

Matteo Arnaldi si prepara al secondo ottavo di finale in carriera al Roland Garros . Tornato alla seconda settimana dello Slam di Parigi dopo due anni, il tennista ligure affronterà lo statunitense Frances Tiafoe , n. 22 al mondo. Il match è il quarto dalle 11 sul campo Suzanne-Lenglen , in programma dopo Berrettini-Cerundolo. Sul skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

Arnaldi-Tiafoe, i precedenti

Sarà il terzo confronto in carriera tra Arnaldi e Tiafoe. Il bilancio nei precedenti è 1-1, con Matteo che ha vinto la sfida giocata sulla terra rossa di Madrid lo scorso anno. L'americano, invece, ha vinto nel precedente a livello Slam, a Wimbledon 2024.