Berrettini-Cerundolo al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Matteo Berrettini torna a giocare un ottavo di finale Slam tre anni dopo l'ultima volta: l'avversario è l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 Atp, che al 2° turno ha eliminato Jannik Sinner. Il match è in programma sul Lenglen, 3° match dalle ore 11
Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros per gli ottavi di finale. Alla seconda settimana dello Slam parigino cinque anni dopo l'ultima volta, il romano sfiderà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 Atp, in un confronto inedito. Il match è in programma oggi sul campo Suzanne Lenglen, terzo incontro dalle ore 11. Sul sito skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.
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Il tabellone del Roland Garros 2026
Il cammino di Berrettini
- 1° turno: vs Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2
- 2° turno: vs Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Comesana 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6
Il cammino di J. Cerundolo
- 1° turno: vs Fearnley 6-2, 7-6, 7-6
- 2° turno: vs Sinner 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1
- 3° turno: vs Landaluce 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6