È una vera e propria favola, invece, quella di Zachary Svajda. Il 24enne californiano, n. 85 al mondo, non era mai andato oltre il secondo turno di uno Slam. Prima di Parigi, l'americano aveva vinto solo due match a livello major, entrambi agli US Open (nel 2021 con Cecchinato e nel 2025 con Piros)