Cobolli-Svajda oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi: il romano affronta lo statunitense Svajda, n. 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Appuntamento alle ore 11 sul Philippe Chatrier, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Per Svajda sarà il settimo incontro in carriera contro giocatori italiani nel circuito maggiore. L'americano ha vinto solo una volta, contro Marco Cecchinato agli US Open 2021. L'ultimo confronto "azzurro" per lui risale a Shanghai 2024 contro Matteo Arnaldi
Cobolli senior: "Finora ottima gestione, il tabellone... "
Cobolli ha vinto 14 partite su 15 giocate contro a livello Slam contro giocatori fuori dalla top 50. L'unico ko contro Arthur Fery (allora n. 186 Atp) a inizio stagione agli Australian Open
Nonostante la vittoria su Tien nel turno precedente, Cobolli ha un bilancio negativo con i tennisti americani: il record è di 9 vittorie e 14 sconfitte che diventa 3-4 considerando solo le partite sulla terra rossa
Cobolli: "La mia finale è la prossima partita con Svajda"
La dedica al papà
Nato a San Diego in una famiglia di origine ceca, Svajda ha iniziato a giocare a tennis al Pacific Beach Tennis Club. Il primo coach è stato suo papà Tom, venuto a mancare lo scorso ottobre. "Oggi sarebbe stato il suo compleanno" aveva confessato Svajda dopo la vittoria su Cerundolo, rivolgendo un pensiero al genitore
Le prime vittorie sulla terra rossa
Prima di quest'anno Svajda non aveva mai giocato un match sulla terra rossa nel circuito maggiore. La prima vittoria sulla superficie è arrivata a Roma, dove ha sconfitto l'argentino Trungelliti. Poi il cammino da favola a Parigi
È una vera e propria favola, invece, quella di Zachary Svajda. Il 24enne californiano, n. 85 al mondo, non era mai andato oltre il secondo turno di uno Slam. Prima di Parigi, l'americano aveva vinto solo due match a livello major, entrambi agli US Open (nel 2021 con Cecchinato e nel 2025 con Piros)
In caso di vittoria oggi, Cobolli eguaglierebbe il suo miglior risultato in carriera a livello Slam dopo i quarti di finale giocati lo scorso anno a Wimbledon
Prima volta agli ottavi al Roland Garros per Flavio Cobolli. L'azzurro si presenta al match di oggi dopo un percorso netto: tre vittorie senza set persi
Cobolli-Svajda, i precedenti
Tra Cobolli e Svajda c'è un solo precedente che risale a oltre due anni fa, sul cemento di Delray Beach. Era febbraio 2024 e al primo turno vinse Flavio in tre set
- 2024 - Delray Beach (R16): Cobolli b. Svajda 6-4, 6-7, 6-2
Il cammino di Svajda
- 1° turno: vs Popyrin 3-6, 6-3, 7-6, 7-5
- 2° turno: vs Walton 6-3, 6-4, 6-7, 6-2
- 3° turno: vs F. Cerundolo 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
Lunedì con tre azzurri
Cobolli apre un super lunedì azzurro a Parigi. Oggi, infatti, saranno impegnati anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi per continuare a sognare in grande. IL TABELLONE
Roland Garros, il programma di oggi
CAMPO PHILIPPE-CHATRIER
- ore 11 - COBOLLI (Ita) vs Svajda (Usa)
- a seguire - Chwalinska (Pol) vs Parry (Fra)
- non prima delle 15.30 - Auger-Aliassime (Can) vs Tabilo (Chi)
- non prima delle 20.15 - Sabalenka vs Osaka (Jpn)
CAMPO SUZANNE-LENGLEN
- ore 11 - Potapova (Aut) vs Kalinskaya
- a seguire - Keys (Usa) vs Shnaider
- a seguire - JM Cerundolo (Arg) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Tiafoe (Usa) vs ARNALDI (Ita)
Il match è in programma alle ore 11 sul campo Philippe-Chatrier. Sul nostro ilveblog cronaca e aggiornamenti in tempo reale
Flavio Cobolli apre il programma di giornata al Roland Garros. L'azzurro sarà impegnato negli ottavi di finale contro lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 al mondo