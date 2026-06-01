Tre azzurri negli ottavi: il programma di oggi

È un super lunedì azzurro al Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 Atp. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 Atp, mentre il ligure sfiderà il n. 19 del seeding Frances Tiafoe.

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