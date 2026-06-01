Tre azzurri negli ottavi: il programma di oggi

Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orariroland garros
Lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Flavio Cobolli alle 11, sullo Chatrier, contro lo statunitense Svajda. Nel pomeriggio spazio a Matteo Berrettini sul Lenglen contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo mentre chiuderà la giornata Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe
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È un super lunedì azzurro al Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 Atp. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 Atp, mentre il ligure sfiderà il n. 19 del seeding Frances Tiafoe.
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Il tabellone del Roland Garros 2026
Roland Garros, il programma di oggi
CAMPO PHILIPPE-CHATRIER
- ore 11 - COBOLLI (Ita) vs Svajda (Usa)
- a seguire - Chwalinska (Pol) vs Parry (Fra)
- non prima delle 15.30 - Auger-Aliassime (Can) vs Tabilo (Chi)
- non prima delle 20.15 - Sabalenka vs Osaka (Jpn)
CAMPO SUZANNE-LENGLEN
- ore 11 - Potapova (Aut) vs Kalinskaya
- a seguire - Keys (Usa) vs Shnaider
- a seguire - JM Cerundolo (Arg) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Tiafoe (Usa) vs ARNALDI (Ita)