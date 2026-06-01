Tre azzurri negli ottavi: il programma di oggi

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orari

roland garros

Lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Flavio Cobolli alle 11, sullo Chatrier, contro lo statunitense Svajda. Nel pomeriggio spazio a Matteo Berrettini sul Lenglen contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo mentre chiuderà la giornata Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe

LIVE: COBOLLI-SVAJDA - TUTTI I RISULTATI

È un super lunedì azzurro al Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 Atp. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 Atp, mentre il ligure sfiderà il n. 19 del seeding Frances Tiafoe

Leggi anche

Il tabellone del Roland Garros 2026

Roland Garros, il programma di oggi

CAMPO PHILIPPE-CHATRIER

  • ore 11 - COBOLLI (Ita) vs Svajda (Usa)
  • a seguire - Chwalinska (Pol) vs Parry (Fra)
  • non prima delle 15.30 - Auger-Aliassime (Can) vs Tabilo (Chi)
  • non prima delle 20.15 - Sabalenka vs Osaka (Jpn)

CAMPO SUZANNE-LENGLEN

  • ore 11 - Potapova (Aut) vs Kalinskaya
  • a seguire - Keys (Usa) vs Shnaider
  • a seguire - JM Cerundolo (Arg) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire - Tiafoe (Usa) vs ARNALDI (Ita)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli-Svajda, l'ottavo di finale LIVE alle 11

live roland garros

Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi: il romano affronta lo statunitense Svajda, n. 85...

Berrettini-Cerundolo, a che ora si gioca il match

roland garros

Matteo Berrettini torna a giocare un ottavo di finale Slam tre anni dopo l'ultima volta:...

Cobolli-Svajda, a che ora si gioca il match

roland garros

Prima volta agli ottavi a Parigi per Flavio Cobolli che affronterà lo statunitense Zachary...

Tre azzurri negli ottavi: il programma di oggi

roland garros

Lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma...

Arnaldi-Tiafoe, a che ora si gioca la partita

roland garros

Matteo Arnaldi torna a giocare un ottavo a Parigi due anni dopo l'ultima volta. L'avversario del...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS