Una vittoria per eguagliare il miglior risultato in carriera a livello Slam e sognare ancora. È l'obiettivo di Flavio Cobolli, impegnato oggi negli ottavi di finale del Roland Garros contro l'americano Zachary Svajda, n. 85 al mondo. Il match è in programma alle 11 sul campo Philippe Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

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