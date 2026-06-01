Cobolli-Svajda al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Prima volta agli ottavi a Parigi per Flavio Cobolli che affronterà lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 della classifica mondiale. Il match è in programma alle ore 11 sul Philippe-Chatrier
Una vittoria per eguagliare il miglior risultato in carriera a livello Slam e sognare ancora. È l'obiettivo di Flavio Cobolli, impegnato oggi negli ottavi di finale del Roland Garros contro l'americano Zachary Svajda, n. 85 al mondo. Il match è in programma alle 11 sul campo Philippe Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.
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Cobolli-Svajda, i precedenti
Tra Cobolli e Svajda c'è un solo precedente che risale a oltre due anni fa, sul cemento di Delray Beach. Era febbraio 2024 e al primo turno vinse Flavio in tre set
- 2024 - Delray Beach (R16): Cobolli b. Svajda 6-4, 6-7, 6-2
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
Il cammino di Svajda
- 1° turno: vs Popyrin 3-6, 6-3, 7-6, 7-5
- 2° turno: vs Walton 6-3, 6-4, 6-7, 6-2
- 3° turno: vs F. Cerundolo 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3