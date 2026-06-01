Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Cobolli-Svajda al Roland Garros, a che ora si gioca la partita

roland garros

Prima volta agli ottavi a Parigi per Flavio Cobolli che affronterà lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 della classifica mondiale. Il match è in programma alle ore 11 sul Philippe-Chatrier

RISULTATI LIVE

Una vittoria per eguagliare il miglior risultato in carriera a livello Slam e sognare ancora. È l'obiettivo di Flavio Cobolli, impegnato oggi negli ottavi di finale del Roland Garros contro l'americano Zachary Svajda, n. 85 al mondo. Il match è in programma alle 11 sul campo Philippe Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

Leggi anche

Il tabellone del Roland Garros 2026

Cobolli-Svajda, i precedenti

Tra Cobolli e Svajda c'è un solo precedente che risale a oltre due anni fa, sul cemento di Delray Beach. Era febbraio 2024 e al primo turno vinse Flavio in tre set

  • 2024 - Delray Beach (R16): Cobolli b. Svajda 6-4, 6-7, 6-2

Il cammino di Cobolli

  • 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
  • 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
  • 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3

Il cammino di Svajda

  • 1° turno: vs Popyrin 3-6, 6-3, 7-6, 7-5
  • 2° turno: vs Walton 6-3, 6-4, 6-7, 6-2
  • 3° turno: vs F. Cerundolo 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Jodar e Zverev ai quarti, avanza anche Fonseca

roland garros

Rafa Jodar centra il primo quarto di finale in carriera a livello Slam grazie alla vittoria in...

Alcaraz, protezione più piccola sul polso destro

Tennis

Momento di svago per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, che salterà anche la stagione...

Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio

roland garros

Nona vittoria nelle ultime dieci partite per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che raggiungono i...

Zverev e i 'giovani terribili': programma di oggi

roland garros

Si apre il programma degli ottavi di finale al Roland Garros con la parte bassa del tabellone,...

Arnaldi agli ottavi: Collignon battuto in 5 set

roland garros

Matteo Arnaldi torna dopo due anni negli ottavi del Roland Garros grazie a una splendida vittoria...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS