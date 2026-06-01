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Serena Williams torna in campo a 44 anni: giocherà il doppio al Queen's

l'annuncio

Serena Williams torna nel circuito Wta: la 44enne statunitense, che non giocava una match dagli Us Open 2022, giocherà il torneo di doppio del Queen's con una wild card. "L'erba mi ha regalato tanti trionfi, apro qui il nuovo capitolo della mia vita", ha dichiarato la 23 volte campionessa Slam

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Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 del mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis, con l'americana pronta a fare il suo rientro al Wta del Queen's 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. Ha trascorso 319 settimane al primo posto della classifica WTA e ha conquistato 39 titoli major in totale. Quattro volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il "Career Golden Slam" sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queen's Club, come ingresso wild card nel doppio. Il torneo femminile dell'HSBC Championships si svolgerà dall'8 al 14 giugno. "Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo - ha dichiarato Williams -. L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a gareggiare su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport". 

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