Roland Garros, Cobolli sorride: "Alla fine me la sono un po' fatta sotto"roland garros
Flavio Cobolli ironizza dopo la vittoria contro Zachary Svajda, arrivata nonostante il vantaggio di 5-1 sprecato nel quarto set: "Ho capito che le partite non finiscono mai fino all’ultimo punto, un po' me la sono fatta sotto. È stato importante evitare il quinto set in vista dei quarti". Poi la battuta sul calcio: "Complimenti al Psg per la vittoria della Champions, ma il prossimo anno attenzione alla Roma"
Prima l’urlo liberatorio, poi un grande sorriso: è l'immagine che racconta la giornata di Flavio Cobolli, per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Una partita tutt’altro che semplice per il romano, avanti 5-1 nel quarto set con due break di vantaggio prima di subire la rimonta di Svajda fino al tie-break, dopo aver sprecato anche un match point nel decimo game. Un passaggio complicato che Cobolli ha superato e poi raccontato con la sua consueta ironia: "Se c'è una cosa che ho capito oggi è che le partite non finiscono mai fino all'ultimo punto, un po' me la sono fatta sotto. Forse anche qualcuno del mio angolo". Per Cobolli, però, è stato importante soprattutto evitare il quinto set in vista dei quarti di finale: "Questo è il mio Slam preferito, adoro giocare sulla terra battuta e in Francia. Il pubblico è straordinario e mi ha aiutato a chiudere la partita. È stato importante evitare il quinto set in vista del prossimo turno. Sono felice e onorato di poter giocare un altro match su questo campo".
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"Champions League? Complimenti Psg, ma attenzione alla Roma"
Dal tennis al...calcio. Cobolli ha risposto anche a una domanda sulla vittoria della Champions League da parte del Paris Saint Germain, "lanciando" la sfida per il prossimo anno con la sua Roma che tornerà a giocare la massima competizione europea: "Nel circuito credo di essere il fan numero uno del calcio. Complimenti al Paris Saint Germain per aver vinto la Champions League, ma non mi avete fatto dormire l'altra notte". "Volevo anche dirvi che l’anno prossimo ci sarà la Roma, quindi state attenti" ha concluso Flavio con grande ironia.