Prima l’urlo liberatorio, poi un grande sorriso: è l'immagine che racconta la giornata di Flavio Cobolli, per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Una partita tutt’altro che semplice per il romano, avanti 5-1 nel quarto set con due break di vantaggio prima di subire la rimonta di Svajda fino al tie-break, dopo aver sprecato anche un match point nel decimo game. Un passaggio complicato che Cobolli ha superato e poi raccontato con la sua consueta ironia: "Se c'è una cosa che ho capito oggi è che le partite non finiscono mai fino all'ultimo punto, un po' me la sono fatta sotto. Forse anche qualcuno del mio angolo". Per Cobolli, però, è stato importante soprattutto evitare il quinto set in vista dei quarti di finale: "Questo è il mio Slam preferito, adoro giocare sulla terra battuta e in Francia. Il pubblico è straordinario e mi ha aiutato a chiudere la partita. È stato importante evitare il quinto set in vista del prossimo turno. Sono felice e onorato di poter giocare un altro match su questo campo".

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