Jannik Sinner diventò numero 1 al mondo Atp per la prima volta esattamente due anni fa, il 10 giugno 2024. Da quel momento, l'azzurro è rimasto in testa al ranking per 75 settimane, una striscia tutt'ora aperta e in continua crescita

Era il 10 giugno 2024 quando Jannik Sinner diventò ufficialmente il numero 1 del mondo per la prima volta nella storia, oltre a diventare il primo italiano a raggiungere questo traguardo . Un risultato che Jannik conquistò già il 4 giugno, quando dopo la vittoria nei quarti di finale del Roland Garros contro Dimitrov per 6-2, 6-4, 7-6 e il ritiro annunciato di Djokovic per un problema al menisco, Fabrice Santoro nell'intervista post match gli disse: "Non posso lasciarti senza comunicarti una cosa: da lunedì 10 giugno, a 22 anni, sarai il nuovo n. 1 del mondo ...", scatenando l'ovazione del Philippe-Chatrier, con un Sinner visibilmente emozionato .

Sinner, 75 settimane da numero 1. E ora c'è Wimbledon...

Esattamente due anni più tardi, Sinner è rimasto numero 1 al mondo per 75 settimane (striscia ancora aperta). E ora, dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros, l'azzurro inizierà la sua preparazione in vista di Wimbledon, al via il 29 giugno su Sky Sport e in streaming su NOW, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Alcaraz.