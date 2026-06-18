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Vetrini Mondiali: le dediche dei tennisti alle proprie nazionali

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È febbre da Mondiali anche sui campi da tennis. Da Cerundolo a Davidovich Fokina, passando per Fery: diversi giocatori in questi giorni hanno lanciato un messaggio alla propria nazionale attraverso la classica firma sulla telecamera post vittoria. Ma c'è anche chi guarda dal calcio al tennis come nel caso di Messi che si ispira a Rafa Nadal

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