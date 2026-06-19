Decima vittoria consecutiva per Sascha Zverev che supera il belga Collignon, n. 51 Atp, con un doppio 7-6 e centra la semifinale ad Halle per la sesta volta in carriera. Il tedesco tornerà in campo sabato contro Taylor Fritz che ha battuto in rimonta il connazionale Ben Shelton. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev torna in semifinale ad Halle per la sesta volta in carriera. Il numero 3 al mondo è tra i migliori quattro sull'erba tedesca grazie alla vittoria sul belga Raphael Collignon , n. 51 al mondo, con un doppio 7-6 in due ore di gioco. La decima vittoria consecutiva di Zverev, bravo a risolvere una partita equilibrata con due tiebreak di grandissima qualità. Il primo vinto 12-10 dopo aver annullato tre set point; il secondo dominato con un perentorio 7-2. È stata una giornata con grandi numeri al servizio per il tedesco che ha messo a segno 14 ace, vinto l'82% di punti con la prima e il 79% con la seconda.

In semifinale con Fritz

L'avversario in semifinale di Zverev sarà Taylor Fritz che ha vinto in rimonta il derby statunitense contro Ben Shelton: 6-7, 7-6, 7-6 dopo quasi tre ore di battaglia sportiva. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, scivolata sempre on serve. A fare la differenza sono stati tre tiebreak punto a punto, con Fritz che ha annullato un match point nel secondo set. Per il 28enne californiano è la rivincita della finale di Stoccarda e il primo successo con Shelton da Indian Wells 2023.