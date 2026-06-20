Ricco sabato in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con le semifinali degli Atp 500 di Queen's e Halle, del Wta 500 di Berlino e il Wta 250 di Nottingham. Riflettori puntati sull'erba tedesca per Zverev-Fritz, ma anche per la sfida femminile nella capitale tra Sabalenka e Pegula

Sabato ricco di grande tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una giornata dedicata alle semifinali tra Queen's, Halle, Berlino e Nottingham . Nell'Atp 500 inglese sarà sfida tra sorprese: aprirà Nakashima-Cerundolo, a seguire Paul-Humbert. In Germania, invece, attesa per il big match tra Sascha Zverev , reduce da dieci vittorie consecutive, e Taylor Fritz . Per il campione del Roland Garros c'è un tabù da sfatare visto che ha perso gli ultimi sei confronti con il tennista statunitense. Chi vince affronterà in finale il vincente del match tra Daniel Altmaier e Frances Tiafoe. Sempre in Germania, ma a Berlino, scenderà in campo la n. 1 Wta Aryna Sabalenka che, dopo la sofferta vittoria in rimonta su Bartunkova, se la vedrà con Jessica Pegula . Nell'altra parte di tabellone spazio a Eala e Noskova. Infine al Wta 250 di Nottingham in programma il derby ceco Pliskova-Bouzkova e Navarro-Golubic.

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