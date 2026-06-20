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Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Ricco sabato in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con le semifinali degli Atp 500 di Queen's e Halle, del Wta 500 di Berlino e il Wta 250 di Nottingham. Riflettori puntati sull'erba tedesca per Zverev-Fritz, ma anche per la sfida femminile nella capitale tra Sabalenka e Pegula

RISULTATI LIVE

Sabato ricco di grande tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata dedicata alle semifinali tra Queen's, Halle, Berlino e Nottingham. Nell'Atp 500 inglese sarà sfida tra sorprese: aprirà Nakashima-Cerundolo, a seguire Paul-Humbert. In Germania, invece, attesa per il big match tra Sascha Zverev, reduce da dieci vittorie consecutive, e Taylor Fritz. Per il campione del Roland Garros c'è un tabù da sfatare visto che ha perso gli ultimi sei confronti con il tennista statunitense. Chi vince affronterà in finale il vincente del match tra Daniel Altmaier e Frances Tiafoe. Sempre in Germania, ma a Berlino, scenderà in campo la n. 1 Wta Aryna Sabalenka che, dopo la sofferta vittoria in rimonta su Bartunkova, se la vedrà con Jessica Pegula. Nell'altra parte di tabellone spazio a Eala e Noskova. Infine al Wta 250 di Nottingham in programma il derby ceco Pliskova-Bouzkova e Navarro-Golubic.

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Max
  • ore 14 - Atp Queen's: Nakashima (Usa) vs F. Cerundolo (Arg)
  • a seguire - Atp Queen's: Paul (Usa) vs Humbert (Fra)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 15 - Atp Halle: Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)
  • a seguire - Atp Halle: Altmaier (Ger) vs Tiafoe (Usa)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 11.30 - Wta Berlino: Sabalenka vs Pegula (Usa)
  • non prima delle 14 - Wta Berlino: Noskova (Cze) vs Eala (Phi)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 12 - Wta Nottingham: Pliskova (Cze) v s Bouzkova (Cze)
  • a seguire - Wta Nottingham: Navarro (Usa) vs Golubic (Sui)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Plus 

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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