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Atp Halle, Zverev fuori in semifinale: Fritz vince in rimonta

ATP HALLE

Sascha Zverev si ferma dopo dieci vittorie consecutive, battuto in rimonta da Taylor Fritz che centra il settimo successo di fila con il tedesco. Un match segnato dalle difficoltà fisiche del n. 3 al mondo che nel primo set ha ricevuto un trattamento medico fuori dal campo

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Si interrompe in semifinale all’ATP 500 di Halle la striscia di dieci vittorie consecutive di Alexander Zverev. Il campione del Roland Garros è stato sconfitto da Taylor Fritz con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-5 dopo 2 ore e 39 minuti di gioco. Per lo statunitense si tratta del settimo successo consecutivo contro il numero 3 del mondo, apparso però limitato da alcuni problemi fisici nel corso del match. Dopo un avvio brillante, infatti, Zverev ha accusato un improvviso calo, probabilmente dovuto alle alte temperature, e nell’ottavo game del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista, lasciando il campo per ricevere un trattamento medico. Nonostante sia riuscito a conquistare il primo parziale al tie-break, il tedesco ha poi subito la rimonta di Fritz, che tra secondo e terzo set non ha concesso nemmeno una palla break. Decisiva la straordinaria prestazione al servizio dell’americano, autore di 19 ace e dell’87% di punti vinti con la prima, numeri che gli hanno permesso di indirizzare entrambi i set conclusivi grazie a un break ottenuto nei momenti chiave. Con questa vittoria, Fritz raggiunge la 22ª finale della carriera nel circuito maggiore, la settima sull’erba e la seconda consecutiva dopo quella disputata a Stoccarda.

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