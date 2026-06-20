Si interrompe in semifinale all’ATP 500 di Halle la striscia di dieci vittorie consecutive di Alexander Zverev. Il campione del Roland Garros è stato sconfitto da Taylor Fritz con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-5 dopo 2 ore e 39 minuti di gioco. Per lo statunitense si tratta del settimo successo consecutivo contro il numero 3 del mondo, apparso però limitato da alcuni problemi fisici nel corso del match. Dopo un avvio brillante, infatti, Zverev ha accusato un improvviso calo, probabilmente dovuto alle alte temperature, e nell’ottavo game del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista, lasciando il campo per ricevere un trattamento medico. Nonostante sia riuscito a conquistare il primo parziale al tie-break, il tedesco ha poi subito la rimonta di Fritz, che tra secondo e terzo set non ha concesso nemmeno una palla break. Decisiva la straordinaria prestazione al servizio dell’americano, autore di 19 ace e dell’87% di punti vinti con la prima, numeri che gli hanno permesso di indirizzare entrambi i set conclusivi grazie a un break ottenuto nei momenti chiave. Con questa vittoria, Fritz raggiunge la 22ª finale della carriera nel circuito maggiore, la settima sull’erba e la seconda consecutiva dopo quella disputata a Stoccarda.

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