Inizia l'ultima settimana di tornei in preparazione di Wimbledon. Il circuito si dividerà tra Eastbourne (combined Atp/Wta 250), Maiorca (Atp 250) e Bad Homburg (Wta 500). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Continua la stagione del grande tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Quattro i tornei saranno trasmessi in diretta fino a sabato 27 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA, gli ultimi in preparazione di Wimbledon.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 500 Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, Maiorca (Spagna)
- ATP 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)
In ambito femminile:
- WTA 500 Bad Homburg Open powered by Solarwatt, Bad Homburg (Germania)
- WTA 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)
Come seguire i tornei su Sky Sport e NOW
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
La programmazione della settimana su Sky Sport e NOW
LUNEDI 22 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
MARTEDI' 23 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
MERCOLEDI 24 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
GIOVEDI 25 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
VENERDI 26 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: alle 12 semifinale/1 Wta Eastbourne; alle 13.30 semifinale/2 Wta Eastbourne; alle 15 semifinale/1 Atp Eastbourne; alle 17 semifinale/2 Atp Eastbourne
- Sky Sport Arena: alle 15 semifinale/1 Atp Maiorca; alle 17.30 semifinale/2 Atp Maiorca
- Sky Sport Max e Sky Sport 251: alle 13 semifinale/1 Wta Bad Homburg; alle 15 semifinale/2 Wta Bad Homburg
SABATO 26 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: alle 13 finale Wta Eastbourne; alle 15.30 finale Atp Eastbourne
- Sky Sport Arena: alle 15 finale Atp Maiorca
- Sky Sport Max: alle 13 finale Wta Bad Homburg