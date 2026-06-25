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Sinner come Kimi, gilet refrigerante a Wimbledon contro il caldo: come funziona

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Fa caldo anche a Londra, dove a partire da lunedì inizierà Wimbledon (che sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Per contrastare le temperature elevate, Jannik Sinner ha deciso di indossare durante le pause nei suoi allenamenti all'All England Club un gilet refrigerante. Parliamo di una soluzione già conosciuta nel mondo dello sport. Qui tutto quello che c'è da sapere

CALDO ANCHE A WIMBLEDON, MA SINNER NON RISCHIA: ECCO PERCHE'

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