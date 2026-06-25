Sinner come Kimi, gilet refrigerante a Wimbledon contro il caldo: come funziona
Fa caldo anche a Londra, dove a partire da lunedì inizierà Wimbledon (che sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Per contrastare le temperature elevate, Jannik Sinner ha deciso di indossare durante le pause nei suoi allenamenti all'All England Club un gilet refrigerante. Parliamo di una soluzione già conosciuta nel mondo dello sport. Qui tutto quello che c'è da sapere
CALDO ANCHE A WIMBLEDON, MA SINNER NON RISCHIA: ECCO PERCHE'
- Durante la pausa nei suoi allenamento a Wimbledon, Jannik Sinner ha indossato un gilet refrigerante per affrontare il caldo di Londra. Sono infatti giorni bollenti anche in Inghilterra, con picchi di 35 gradi nella capitale.
- Come spiega il produttore: "Il gilet refrigerante è progettato per ridurre la temperatura corporea, sia durante l'allenamento in casa che in condizioni di caldo estremo all'aperto. I cubi refrigeranti integrati sono riutilizzabili. Quando la temperatura ambiente supera i 26°C, il gilet assorbe il calore, garantendo un sollievo refrigerante di lunga durata. In condizioni di temperature comprese tra 35 e 40°C, l'effetto refrigerante persiste per circa un'ora".
- Il gilet refrigerante non è una novità nel mondo dello sport. Questi giubbottini sono ormai comuni tra gli spotivi considerando il cambiamento climatico e vengono infatti utilizzati da anni nel ciclismo dai corridori, soprattutto nel pre-tappa, e dai piloti del motorsport prima dell'inizio della gara.
- Come detto, i corridori sono tra i principali sportivi che usano il gilet refrigerante, come si può vedere in questo caso con Tadej Pogacar.
- Mentre per quel che riguarda il motorsport, il gilet è molto utilizzato dal leader del Mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli.
- Anche il mondo del calcio non è rimasto a guardare. Durante i Mondiali, la Spagna ha testato il gilet refrigerante negli allenamenti. Mentre Yamal ha indossato anche... delle scarpe refrigeranti!
- Secondo le previsioni meteo, fino a sabato in quel dell'All England Club sono previste temperature superiori a 32 gradi. Da lunedì, invece, giorno del debutto di Sinner a Wimbledon, la situazione dovrebbe decisamente migliorare (con temperature intorno ai 24 gradi).
- Qualora il caldo dovesse essere protagonista anche durante il torneo di Wimbledon, entrerebbe in gioco il protocollo della 'heat policy'. Per la precisione, è prevista una pausa di 10 minuti tra il secondo e il terzo set nel femminile e tra il terzo e il quarto set per le partite nel maschile quando l'indice di stress termico raggiunge o supera i 30,1 gradi.
- I match saranno interrotti quando l'indice sarà oltre i 32,2 gradi. Nei campi coperti, invece, si procederà con la semplice chiusura del tetto.