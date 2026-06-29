Cocciaretto fuori al 1° turno a Wimbledon, Wang vince in tre setwimbledon
L'azzurra, che lo scorso anno aveva raggiunto il 3° turno, è stata eliminata al debutto ai Championships dalla cinese Wang, che ha vinto per 6-3, 2-6, 6-2. Il torneo è in diretta fino al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW
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Elisabetta Cocciaretto saluta Wimbledon al primo turno. La tennista azzurra ha perso al debutto in questa edizione dei Championships contro la cinese Wang con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2 in due ore di gioco. Una partita divisa in più momenti, con Cocciaretto che dopo aver vinto il secondo parziale per 6-2 non è riuscita a completare la rimonta. Nel terzo set, l'azzurra ha perso la battuta nel quinto game alla quarta palla break per la cinese, che ha poi conquistato il doppio break di vantaggio e chiuso il match.