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Sinner-Kecmanovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

wimbledon

Jannik Sinner, campione in carica, affronta Miomir Kecmanovic nel primo turno di Wimbledon. Il match è in programma sul Centrale alle ore 14.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Jannik Sinner prepara il suo debutto ufficiale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo aprirà il programma sul Centrale dell'edizione 2026 dei Championships sfidando alle ore 14.30 il serbo e numero 51 al mondo Miomir Kecmanovic. Per Jannik si tratta del ritorno ufficiale in campo dopo l'eliminazione al Roland Garros al 2° turno, seguita della decisione di non giocare tornei su erba prima di Wimbledon (Sinner ha partecipato solo a un match di esibizione contro Norrie). Kecmanovic, invece, viene dall'eliminazione ai quarti di finale contro l'unghese Marozsan all'Atp 250 di Maiorca. Il match tra Sinner e Kecmanovic, in programma per le 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

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I precedenti

Sarà la quinta sfida a livello Atp, con i precedenti che vedono Sinner avanti 4-0. Per la precisione, i due si sono già affrontati a Wimbledon, nel 2024, quando a vincere fu Jannik in tre set.

  • 2019 - Next Gen (SF): Sinner b. Kecmanovic 2-4, 4-1, 4-2, 4-2
  • 2021 - Melbourne 1 (QF): Sinner b. Kecmanovic 7-6, 6-4
  • 2022 - Masters 1000 Cincinnati (R32): Sinner b. Kecmanovic 7-5, 3-1, rit.
  • 2024 - Wimbledon (R32): Sinner b. Kecmanovic 6-1, 6-4, 6-2

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