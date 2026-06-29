Jannik Sinner, campione in carica, affronta Miomir Kecmanovic nel primo turno di Wimbledon. Il match è in programma sul Centrale alle ore 14.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner prepara il suo debutto ufficiale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo aprirà il programma sul Centrale dell'edizione 2026 dei Championships sfidando alle ore 14.30 il serbo e numero 51 al mondo Miomir Kecmanovic. Per Jannik si tratta del ritorno ufficiale in campo dopo l'eliminazione al Roland Garros al 2° turno, seguita della decisione di non giocare tornei su erba prima di Wimbledon (Sinner ha partecipato solo a un match di esibizione contro Norrie). Kecmanovic, invece, viene dall'eliminazione ai quarti di finale contro l'unghese Marozsan all'Atp 250 di Maiorca. Il match tra Sinner e Kecmanovic, in programma per le 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.