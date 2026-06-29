Djokovic vince una partita pazzesca da oltre tre ore di gioco contro Wu e accede al secondo turno. Avanzano anche Jodar, Medvedev e Auger-Aliassime. Fuori Ruud e Rublev. Qui i risultati del Day-1. Il torneo è in diretta fino al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

Novak Djokovic soffre, ma inizia con una vittoria la sua avventura a Wimbledon. Il serbo ha battuto il cinese Wu con il punteggio 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Una partita incredibile, giocata ad altissimi livelli (soprattutto da parte di Wu) e che ha regalato spettacolo. Il primo set è stato abbastanza controllato da parte di Nole che, entrato in campo con la giusta energia, ha gestito il break conquistato in apertura. Nel secondo parziale è arrivata invece la reazione del cinese, bravo a cancellare due chance di break a Djokovic e a strappare la battuta al serbo nel dodicesimo game, che gli ha permesso di portare a casa il set. Ristabilita la parità, nel terzo parziale entrambi i tennisti hanno difeso senza grandi difficoltà il servizio, fino al nono gioco, in cui Nole è andato a segno al secondo tentativo ai vantaggi. Prova di forza impressionante di Djokovic nel quarto set, in cui il 24 volte campione Slam ha annullato ben 6 palle break (due nel quarto e ben quattro nel sesto gioco) e chiuso il match dopo aver tolto il servizio al cinese per il 5-4. Al secondo turno, il sette volte campione di Wimbledon se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas.