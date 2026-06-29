Wimbledon, i risultati di oggi: Djokovic, Jodar e Auger-Aliassime al 2° turnowimbledon
Djokovic vince una partita pazzesca da oltre tre ore di gioco contro Wu e accede al secondo turno. Avanzano anche Jodar, Medvedev e Auger-Aliassime. Fuori Ruud e Rublev. Qui i risultati del Day-1. Il torneo è in diretta fino al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW
Novak Djokovic soffre, ma inizia con una vittoria la sua avventura a Wimbledon. Il serbo ha battuto il cinese Wu con il punteggio 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Una partita incredibile, giocata ad altissimi livelli (soprattutto da parte di Wu) e che ha regalato spettacolo. Il primo set è stato abbastanza controllato da parte di Nole che, entrato in campo con la giusta energia, ha gestito il break conquistato in apertura. Nel secondo parziale è arrivata invece la reazione del cinese, bravo a cancellare due chance di break a Djokovic e a strappare la battuta al serbo nel dodicesimo game, che gli ha permesso di portare a casa il set. Ristabilita la parità, nel terzo parziale entrambi i tennisti hanno difeso senza grandi difficoltà il servizio, fino al nono gioco, in cui Nole è andato a segno al secondo tentativo ai vantaggi. Prova di forza impressionante di Djokovic nel quarto set, in cui il 24 volte campione Slam ha annullato ben 6 palle break (due nel quarto e ben quattro nel sesto gioco) e chiuso il match dopo aver tolto il servizio al cinese per il 5-4. Al secondo turno, il sette volte campione di Wimbledon se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas.
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Jodar parte bene, fuori Ruud e Rublev
Non poteva iniziare meglio così il Wimbledon di Rafa Jodar. Il tennista spagnolo, al suo esordio sull'erba, ha battuto la wild card locale Felix Gill con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Al secondo turno sarà derby spagnolo con Carreno Busta, che era avanti due set a zero contro Shapovalov prima del ritiro del canadese. Bene anche Medvedev (qui gli highlights della sua vittoria contro Cilic) e la testa di serie numero 3 Auger-Aliassime. Continua, invece, il rapporto completamente negativo tra Casper Ruud e i Championships. Il norvegese non è mai andato oltre il secondo turno nello Slam inglese e in questa edizione ha perso contro Hubert Hurkacz 6-4, 6-2, 7-6 al primo turno. A sorpresa, crolla anche il numero 12 del seeding Andrej Rublev, sconfitto da Safiullin al termine di una partita pazzesca, decisa al super tiebreak chiuso col punteggio di 14-12: 6-4, 6-7, 3-6, 6-3, 7-6 il risultato finale.
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UOMINI
- Jodar (Spa) vs Gill (Gbr) 6-3, 6-3, 7-5
- Rublev vs Safiullin 4-6, 7-6, 6-3, 3-6, 6-7
- Djokovic (Srb) vs Wu (Chn) 6-4, 5-7, 6-4, 6-4
- Cilic (Cro) vs Medvedev 1-6, 2-6, 4-6
- Auger-Aliassime (Can) vs Shevchenko (Kaz) 6-3, 6-1, 6-4
- Ruud (Nor) vs Hurkacz (Pol) 4-6, 2-6, 6-7
- Shapovalov (Can) vs Carreno Busta (Spa) 3-6, 6-7, rit.
DONNE
- Korparsch (Ger) vs Gauff (Usa) 2-6, 1-6
- Pegula (Usa) vs Vidmanova 7-5, 6-3
- Sabalenka vs Kostovic (Srv) 6-2, 6-3
- Linette (Pol) vs Andreeva 5-7, 4-6
- Jacquemot (Fra) vs Osaka (Jpn) 1-6, 5-7