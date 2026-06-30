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Berrettini-Wawrinka a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

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Matteo Berrettini fa il suo debutto a Wimbledon affrontando sul Campo 1 come terzo match di giornata dalle ore 14 lo svizzero Stan Wawrinka, 41 anni, alla sua ultima partecipazione allo Slam londinese. Il match è in diretta dopo Rybakina-Boisson su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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Esordio per Matteo Berrettini a Wimbledon 2026. Il numero 51 del mondo, finalista all'All England Club nel 2021 quando perse in quattro set da Novak Djokovic, affronta lo svizzero Stan Wawrinka. Il 41enne elvetico gioca grazie a una wild-card ricevuta dagli organizzatori, in onore del suo ultimo Wimbledon della carriera. Il match è il terzo del programma, che si aprirà alle ore 14 italiane sul No.1 Court, comincerà al termine della sfida Rybakina-Boisson e sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Berrettini-Wawrinka, non ci sono precedenti

Curiosamente non ci sono precedenti tra i due giocatori, tra i più esperti del circuito. Sarà dunque una prima volta per Berrettini contro Wawrinka, attuale n.109 del mondo e reduce dall'eliminazione al 1° turno del Roland Garros, torneo dove il romano si era spinto fino ai quarti prima del ritiro per un problema fisico. 

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