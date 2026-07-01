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Sinner-Borges a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

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Sinner torna in campo a Church Road per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges, n. 48 al mondo. Il match è in programma sul Centrale alle ore 14.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Secondo turno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo il sofferto esordio contro Miomir Kecmanovic, il n. 1 al mondo e campione in carica affronterà il portoghese Nuno Borges, n. 48 della classifica mondiale. Il match, in programma alle ore 14.30 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

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Il tabellone di Sinner a Wimbledon

Quel precedente a Sofia

Tra Sinner e Borges c'è un solo precedente che risale a quattro anni fa, sul cemento di Sofia. Negli ottavi di finale vinse Jannik in due set, senza mai concedere palle break all'avversario. Da allora tanto è cambiato per entrambi, con Borges entrato adesso stabilmente in top 50. Il portoghese, semifinalista la scorsa settimana a Mallorca, arriva dalla vittoria in tre set all'esordio contro lo statunitense Boyer.

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