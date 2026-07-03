Le azzurre si sono cancellate dal torneo a poche ore dall'esordio contro Kozyreva/Shymanovich. Una scelta preventiva visto che Paolini, ancora impegnata in singolare, non ha recuperato totalmente dal problema al piede che sta condizionando il suo rendimento negli ultimi mesi

Niente doppio a Wimbledon per Sara Errani e Jasmine Paolini. A poche ore dall'esordio contro Marija Kozyreva e Iryna Shymanovich, infatti, le azzurre si sono cancellate. Una scelta che sembra precauzionale per le condizioni di Paolini, che ancora non ha recuperato totalmente dal problema al piede che ha inciso sul suo rendimento negli ultimi mesi. La toscana è ancora impegnata in singolare e sabato giocherà il terzo turno contro la greca Maria Sakkari.