Sinner ed Errani/Paolini: il programma su Sky

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Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari

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Il terzo turno dei Championships si apre con il n. 1 al mondo impegnato con lo statunitense Brooksby, n. 81 Atp. Nel doppio femminile debuttano Errani/Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Inizia il terzo turno di Wimbledon, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì dedicato alla parte alta del tabellone con il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo sarà impegnato sul Campo 1 contro lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 Atp battuto cinque anni fa sul cemento di Washington. Spazio anche a Novak Djokovic che aprirà il programma sul Centrale contro il francese Arthur Rinderknech. Sarà anche la giornata del debutto in doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno la russa Maria Kozyreva e la bielorussa Iryna Shymanovich.

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11.45 - Studio tennis Wimbledon
  • ore 12 - Safiullin vs Fonseca (Bra)
  • a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
  • a seguire - Sky Tennis Show
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Brooksby (Usa)
  • a seguire - Sky Tennis Show
  • a seguire - Liu (Usa) vs Gauff (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.45 - Studio tennis Wimbledon
  • ore 12 - Bencic (Sui) vs Kalinskaya
  • ore 14 - Sky Tennis Show
  • ore 14.30 - Rinderknech (Fra) vs Djokovic (Srb)
  • a seguire - Sabalenka vs Ostapenko (Lat)
  • a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Zheng (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • dalle 12 - Diretta Wimbledon

WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251

  • ore 14 - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Brooksby (Usa)
  • a seguire - Liu (Usa) vs Gauff (Usa)

WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252

  • ore 12 - Safiullin vs Fonseca (Bra)
  • a seguire - Pegula (Usa) vs Bouzas Maneiro (Esp)
  • a seguire - Hurkacz (Pol) vs Paul (Usa)
  • a seguire - Doppio

WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253

  • ore 12 - Bencic (Sui) vs Kalinskaya
  • non prima delle 13.30 - Struff (Ger) vs Medvedev
  • a seguire - Muchova (Cze) vs Sawangkaew (Tha)
  • a seguire - Doppio

WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254

  • ore 12 - Doppio
  • non prima delle 13.30 - Alexandrova vs Jovic (Usa)
  • a seguire - Davidovich Fokina (Esp) vs Fucsovics (Hun)
  • a seguire - Doppio

WIMBLEDON 5 - SKY SPORT 255

  • ore 12 - Heliovaara/Patten vs Kiger/Trhac
  • a seguire - Jodar (Esp) vs Mochizuki (Jpn)
  • a seguire - Glasspool/Mihalikova vs Krawietz/V. Williams
  • a seguire - Cabral/Perez vs Pel/Kichenok

WIMBLEDON 6 - SKY SPORT 256

  • ore 12 - Buse/Trungelliti vs Cabral/Miedler
  • a seguire - Johnson/Appleton vs Tracy/Danilina
  • a seguire - ERRANI/PAOLINI vs Kozyreva/Shymanovich
  • a seguire - Doppio

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