Sinner ed Errani/Paolini: il programma su Sky

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orariwimbledon
Il terzo turno dei Championships si apre con il n. 1 al mondo impegnato con lo statunitense Brooksby, n. 81 Atp. Nel doppio femminile debuttano Errani/Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia il terzo turno di Wimbledon, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì dedicato alla parte alta del tabellone con il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo sarà impegnato sul Campo 1 contro lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 Atp battuto cinque anni fa sul cemento di Washington. Spazio anche a Novak Djokovic che aprirà il programma sul Centrale contro il francese Arthur Rinderknech. Sarà anche la giornata del debutto in doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno la russa Maria Kozyreva e la bielorussa Iryna Shymanovich.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11.45 - Studio tennis Wimbledon
- ore 12 - Safiullin vs Fonseca (Bra)
- a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
- a seguire - Sky Tennis Show
- a seguire - SINNER (Ita) vs Brooksby (Usa)
- a seguire - Sky Tennis Show
- a seguire - Liu (Usa) vs Gauff (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.45 - Studio tennis Wimbledon
- ore 12 - Bencic (Sui) vs Kalinskaya
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - Rinderknech (Fra) vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Sabalenka vs Ostapenko (Lat)
- a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Zheng (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 12 - Diretta Wimbledon
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Brooksby (Usa)
- a seguire - Liu (Usa) vs Gauff (Usa)
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 12 - Safiullin vs Fonseca (Bra)
- a seguire - Pegula (Usa) vs Bouzas Maneiro (Esp)
- a seguire - Hurkacz (Pol) vs Paul (Usa)
- a seguire - Doppio
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- ore 12 - Bencic (Sui) vs Kalinskaya
- non prima delle 13.30 - Struff (Ger) vs Medvedev
- a seguire - Muchova (Cze) vs Sawangkaew (Tha)
- a seguire - Doppio
WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254
- ore 12 - Doppio
- non prima delle 13.30 - Alexandrova vs Jovic (Usa)
- a seguire - Davidovich Fokina (Esp) vs Fucsovics (Hun)
- a seguire - Doppio
WIMBLEDON 5 - SKY SPORT 255
- ore 12 - Heliovaara/Patten vs Kiger/Trhac
- a seguire - Jodar (Esp) vs Mochizuki (Jpn)
- a seguire - Glasspool/Mihalikova vs Krawietz/V. Williams
- a seguire - Cabral/Perez vs Pel/Kichenok
WIMBLEDON 6 - SKY SPORT 256
- ore 12 - Buse/Trungelliti vs Cabral/Miedler
- a seguire - Johnson/Appleton vs Tracy/Danilina
- a seguire - ERRANI/PAOLINI vs Kozyreva/Shymanovich
- a seguire - Doppio
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
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