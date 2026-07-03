Sinner ed Errani/Paolini: il programma su Sky

Inizia il terzo turno di Wimbledon , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Venerdì dedicato alla parte alta del tabellone con il ritorno in campo di Jannik Sinner . Il n. 1 al mondo sarà impegnato sul Campo 1 contro lo statunitense Jenson Brooksby , n. 81 Atp battuto cinque anni fa sul cemento di Washington. Spazio anche a Novak Djokovic che aprirà il programma sul Centrale contro il francese Arthur Rinderknech. Sarà anche la giornata del debutto in doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno la russa Maria Kozyreva e la bielorussa Iryna Shymanovich.

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.